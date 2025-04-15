Presentan cargos contra el sospechoso de incendiar la vivienda del gobernador de Pensilvania

Video Sospechoso de incendiar la casa del gobernador de Pensilvania tenía un martillo para atacar al demócrata

Fiscales federales presentaron cargos contra el sospechoso de incendiar la vivienda del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, con él y su familia dentro, mientras las autoridades siguen investigando qué pudo llevar al hombre a cometer tal agresión.

Cody Balmer, de 38 años, fue acusado de intento de homicidio doloso y otros siete delitos, incluyendo terrorismo que afecta el gobierno, incendio provocado y merodeo nocturno. Balmer, a quien se le negó la libertad bajo fianza, no emitió declaración de inocencia o culpabilidad sobre los cargos.

Sin embargo, fue él mismo quien se entregó a las autoridades y confesó a la policía que si esa noche se hubiera tropezado con Shapiro, lo habría golpeado con su martillo.

Balmer declaró que albergaba "odio hacia Shapiro", que es judío, y que esa misma noche había estado celebrando la primera noche de la festividad de la Pascua judía con amigos y familiares.

Qué pudo haber motivado al sospechoso

Cody Balmer dijo que sentía odio hacia el gobernador y que planeaba golpearlo con un martillo si se tropezaba con él, pero las autoridades no han hallado un motivo claro del origen de estos sentimientos y siguen investigando para determinar si tienen un origen político, religioso, personal o psicológico.

Balmer, quien está registrado como votante no afiliado, pareció haber planeado cuidadosamente el ataque, según la policía. Estuvo dentro de la residencia durante aproximadamente un minuto antes de escapar.

Christie Balmer, la madre del sospechoso, dijo que su hijo padecía esquizofrenia y trastorno bipolar, y que había dejado de tomar su medicación recientemente . Sin embargo, durante su comparecencia ante el juez, el hombre negó tener problemas de salud mental.

Balmer dijo ser un soldador desempleado sin ingresos ni ahorros. Tenía que comparecer ante la corte a finales de esta semana por un caso de agresión en el que se le acusó de golpear a dos familiares y pisar la pierna ya rota de un niño en 2023. El lunes, en la corte, le dijo al juez que no tenía ningún problema de drogas o alcohol, pero reconoció haber faltado a algunas citas judiciales en el pasado.

Cómo ocurrió el incendio provocado a la casa de Josh Shapiro

El pasado domingo 13 de abril de 2025, la residencia oficial del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, en Harrisburg, fue objeto de un incendio provocado mientras él, su familia y varios invitados dormían tras la primera noche de festejos del Pésaj, la pascua judía.

Según las autoridades, Balmer caminó aproximadamente una hora desde su domicilio hasta la mansión del gobernador. Una vez allí, escaló una verja de seguridad de más de dos metros, rompió una ventana con un mazo y lanzó cócteles molotov fabricados con botellas de cerveza llenas de gasolina al interior de la residencia. El fuego causó daños significativos, especialmente en un salón destinado a eventos y exhibiciones de arte.

Agentes de la policía estatal despertaron al gobernador y su familia alrededor de las 2:00 am y todos -su mujer, sus cuatro hijos, dos perros y familiares e invitados- fueron evacuados sin sufrir lesiones. Un detalle crucial que ayudó a contener el incendio fue una puerta cerrada en la escalera, que impidió la propagación rápida de las llamas.

Balmer se entregó en la comisaría estatal tras confesarse con su expareja y pedirle que llamara a la policía, lo cual ella hizo, según la declaración jurada.

Las reacciones tras la agresión

El gobernador Shapiro, considerado una figura prominente dentro del Partido Demócrata y posible candidato presidencial en 2028, condenó el ataque y reafirmó su compromiso con su labor y su fe. "Me niego a ser atrapado por las ataduras que alguien intenta imponerme atacándonos como lo hicieron aquí anoche", declaró Shapiro. "Me niego a permitir que alguien con intenciones maliciosas como esa me impida hacer el trabajo que amo", agregó.

"Todavía desconocemos el motivo específico", declaró el gobernador, "pero sí sabemos algunas verdades: primero, este tipo de violencia no está bien. Este tipo de violencia se está haciendo demasiado común en nuestra sociedad (...) Debe parar. Tenemos que ser mejores que esto", agregó.

Altos funcionarios republicanos reaccionaron al ataque del domingo. La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, declaró en X que estaba "profundamente aliviada de que el gobernador Shapiro y su familia estén a salvo".

El vicepresidente JD Vance calificó el ataque de "violencia realmente repugnante" y expresó su esperanza de que "quienquiera que lo haya cometido sea llevado rápidamente ante la justicia".

Por su parte, el presidente Trump, quien sobrevivió a un intento de asesinato en la misma Pensilvania el año pasado, calificó el lunes al agresor de Shapiro de "chiflado" y añadió que "ciertamente no se puede permitir que algo así ocurra".

Con información de AP y AFP.