Cambiar Ciudad
Boeing

La nave Starliner de Boeing ancla de forma exitosa en la Estación Espacial Internacional tras reportar varios problemas en su ruta

El lanzamiento estaba programado para las 12:25 pm (ET) de este sábado desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida. Pero, otra vez, quedó suspendido, apenas a 3 minutos y 50 segundos del despegue.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video ¿Se convertirá Boeing en otra alternativa a SpaceX para llegar a la Estación Espacial Internacional?

La nave tripulada Starliner de Boeing ancló de forma satisfactoria este jueves en la Estación Espacial Internacional (EEI), pese a presentar varios fallos en su ruta.

La nave llegó a la EEI a las 1:34 pm (EST), luego de haber sido lanzada el miércoles desde Cabo Cañaveral, Florida, luego de que el despegue sufriera numerosas cancelaciones por fallos técnicos en la nave.

PUBLICIDAD

Este vuelo de prueba era clave, ya que por primera vez la Starliner logró llevar satisfactoriamente tripulación a la EEI, tras otros dos vuelos no tripulados en 2019 y 2022.

Boeing tuvo que repetir su vuelo no tripulado en 2022 dado a varias fallas, entre ellas de software, en el vuelo de 2019.

Las fallas en la ruta del Starliner

El anclaje, que se realizó a 260 millas de altura sobre el Océano Índico, se logró tras más de un día de continuos dramas tras el debut de Boeing en esta misión que incluía astronautas.

Primero, la cápsula Starliner tuvo una pequeña fuga de helio el miércoles que se puso en órbita con dos astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) abordo.

Los responsables de Boeing y de la NASA confiaban en que podrían gestionar el sistema de propulsión a pesar del problema y que era improbable que se produjeran más fugas, pero a las pocas horas de vuelo aparecieron otras dos fugas.

Más tarde, cuatro de los 28 propulsores de la cápsula se averiaron. No sabe de manera inmediata si los problemas de los propulsores estaban relacionados con las fugas anteriores.

Más sobre Boeing

El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada
3 mins

El Boeing 787 Dreamliner nunca tuvo accidentes hasta el de Air India, pero su calidad ha sido cuestionada

Estados Unidos
Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos
3 mins

Gobierno de Trump permite a Boeing evadir responsabilidad penal por accidentes del 737 Max que dejaron más de 300 muertos

Estados Unidos
Cómo es el lujoso avión que Catar le regaló a Trump y cuáles son los riesgos detrás del obsequio de $400 millones
6 mins

Cómo es el lujoso avión que Catar le regaló a Trump y cuáles son los riesgos detrás del obsequio de $400 millones

Estados Unidos
En un minuto: Líderes mundiales ofrecen sus condolencias por la muerte del expresidente Jimmy Carter
1:15

En un minuto: Líderes mundiales ofrecen sus condolencias por la muerte del expresidente Jimmy Carter

Estados Unidos
Trabajadores de Boeing ponen fin a su huelga tras más de 7 semanas al votar a favor de nuevo contrato
4 mins

Trabajadores de Boeing ponen fin a su huelga tras más de 7 semanas al votar a favor de nuevo contrato

Estados Unidos
Votación clave en Boeing: trabajadores decidirán si aceptan una nueva oferta o siguen en huelga
3 mins

Votación clave en Boeing: trabajadores decidirán si aceptan una nueva oferta o siguen en huelga

Estados Unidos
Boeing no levanta cabeza: ahora despedirá a 17,000 trabajadores y una huelga complica lo que le queda en efectivo
3 mins

Boeing no levanta cabeza: ahora despedirá a 17,000 trabajadores y una huelga complica lo que le queda en efectivo

Estados Unidos
Nuevo capítulo de los problemas de Boeing: astronautas varados en el espacio serán rescatados por la competencia
10 mins

Nuevo capítulo de los problemas de Boeing: astronautas varados en el espacio serán rescatados por la competencia

Estados Unidos
Boeing se declarará culpable de fraude para evitar un juicio por tragedias de los dos aviones 737 Max
5 mins

Boeing se declarará culpable de fraude para evitar un juicio por tragedias de los dos aviones 737 Max

Estados Unidos
En un minuto: Beryl castiga al este de Texas tras tocar tierra como huracán categoría 1
1:20

En un minuto: Beryl castiga al este de Texas tras tocar tierra como huracán categoría 1

Estados Unidos

Los pilotos de pruebas de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams consiguieron volver a poner en marcha tres de ellos, proporcionando suficiente margen de seguridad para continuar.

Para entonces, el Starliner perdió su primera oportunidad para lograr el anclaje, por lo que tuvo que continuar orbitando una hora más junto a la estación antes de anclar en ella.

¿Era peligroso que la nave tuviera fugas de helio?

Antes de que los propulsores fallaran, el portavoz de Boeing, Jim May, dijo que las fugas no planteaban problemas de seguridad para los astronautas ni para la misión.

PUBLICIDAD

May dijo que la cápsula cuenta con suficientes reservas de helio para compensar las pérdidas y que el sistema de propulsión se desactivaría una vez que la cápsula se acoplara a la estación espacial, ya que los propulsores no serían necesarios entonces, señaló.

El helio se utiliza para presurizar los conductos de combustible de los propulsores del Starliner, esenciales para las maniobras.

Antes del despegue, los ingenieros diseñaron un plan para evitar cualquier fuga adicional en el sistema. Se cree que una junta de goma defectuosa, d el tamaño de un botón de camisa, es la responsable de la fuga original.

Quiénes son los tripulantes

Los astronautas veteranos de la NASA Butch Wilmore y Suni Williams, capitanes retirados de la Armada que pasaron meses a bordo de la estación espacial hace años, fueron elegidos para esta misión.

Tanto Wilmore como Williams se unieron al vuelo de prueba después de que la tripulación original se retirara a medida que se acumulaban los retrasos. Wilmore, de 61 años, es un expiloto de combate de Mount Juliet, Tennessee, y Williams, de 58 años, es una piloto de helicóptero de Needham, Massachusetts.

"No vamos a esconder la cabeza en la arena", dijo Williams a The Associated Press. “Claro, Boeing ha tenido sus problemas. Pero nosotros somos el QA (garantía de calidad). Nuestros ojos están puestos en la nave espacial”, agregó.

¿Qué significa que la cápsula Starliner haya anclado en la EEI?

Starliner se conviertió en el sexto tipo de nave espacial construida en Estados Unidos que transporta astronautas de la NASA, tras los programas Mercury, Gemini y Apollo en los años 60 y 70, el transbordador espacial de 1981 a 2011 y la nave Crew Dragon de SpaceX a partir de 2020.

PUBLICIDAD

Se trata de otro hito en esta extraordinaria historia de la NASA”, declaró a la prensa el jefe de la agencia espacial, Bill Nelson.

La misión permitirá a Boeing obtener las certificaciones necesarias para operar como un segundo proveedor de transporte de carga y tripulación a la EEI, como ya lo hace SpaceX tras millonarios contratos que ambas firmas privadas han suscrito con la NASA.

Mira también:

Video Realidad aumentada: así es la cápsula Starliner de Boeing que busca llegar a la Estación Espacial Internacional
Relacionados:
BoeingEmpresasAccidentesAvionesvolar en aviónaerolínea

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD