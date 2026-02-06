Justicia Detienen a “participante clave” de ataque a consulado de EEUU en Bengasi: ¿De qué lo acusan? Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, informó de la detención de un "participante clave" en el ataque al consulado de Begasi, en 2012

Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, informó este viernes 6 de febrero 2026 sobre la detención de “un participante clave” en el ataque al consulado de Bengasi, en 2012.

El 11 de septiembre de 2012, se registró un ataque donde murieron cuatro personas de Estados Unidos, entre ellas el entonces embajador Christopher Stevens.

¿De qué acusan al "participante clave"?

La agencia de noticias AFP dio a conocer este viernes que la fiscal general confirmó la detención de quien considera “participante clave” en el ataque al consulado de Estados Unidos en Bengasi, Libia, en 2012.

De acuerdo con el reporte, el llamado participante clave, de quien no se revelaron más datos, “fue detenido y trasladado a Estados Unidos, donde será acusado, entre otros delitos, de asesinato”.