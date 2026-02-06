estados unidos Vigilancia de frío extremo en EEUU mañana: ¿En dónde se pronostica viento fuerte y condiciones climáticas adversas? Considera que en diferentes lugares de Estado Unidos hay aviso del NWS por frío extremo y viento fuerte

Una masa de aire ártico avanzará este fin de semana sobre varias regiones de Estados Unidos, lo que ha llevado al Servicio Meteorológico Nacional a emitir vigilancias de frío extremo, avisos por sensaciones térmicas peligrosas y alertas de viento fuerte, en N+ Univision te contamos en dónde se prevén estas condiciones climáticas adversas mañana, sábado 7 de febrero de 2026.

Las condiciones más severas se concentrarán entre la noche del sábado y la mañana del domingo; podrían causar riesgos para la salud y la infraestructura. Cabe señalar que los avisos abarcan el noreste, la región del Atlántico medio y las Grandes Llanuras del norte.

¿Dónde se esperan las condiciones más peligrosas?

Maine y New Hampshire con vigilancia de frío extremo; la exposición de piel descubierta podría provocar congelación en 15 a 30 minutos.

En Virginia hay una combinación de aviso de clima frío, vigilancia de frío extremo y aviso de viento. Se esperan rachas de 50 mph (80 km/h) que pueden derribar ramas, mover objetos sueltos y causar cortes aislados de energía.

Este de Carolina del Norte, incluidas zonas costeras y Outer Banks, se prevén vientos gélidos con sensaciones térmicas bajo cero, riesgo de hipotermia y rotura de tuberías por temperaturas prolongadas.

En Montana (frente de las Montañas Rocosas), hay vigilancia de viento fuerte con vientos sostenidos de 35 a 45 mph y ráfagas de hasta 65–75 mph, lo que complicará la conducción, especialmente para vehículos de perfil alto.

¿Cuáles son los riesgos que puede haber por el viento fuerte y frío extremo?

De acuerdo con el NWS, puede haber las aiguientes afectaciones:

Congelación e hipotermia por exposición breve al exterior.

Conducción peligrosa por rachas intensas y frío extremo.

Posibles fallas eléctricas y daños en tuberías por heladas prolongadas.

