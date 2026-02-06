estados unidos

Vigilancia de frío extremo en EEUU mañana: ¿En dónde se pronostica viento fuerte y condiciones climáticas adversas?

Considera que en diferentes lugares de Estado Unidos hay aviso del NWS por frío extremo y viento fuerte

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Clima de hoy Estados Unidos 6 de febrero de 2026: Otra masa de aire ártica llega EEUU y alerta de hipotermia

Una masa de aire ártico avanzará este fin de semana sobre varias regiones de Estados Unidos, lo que ha llevado al Servicio Meteorológico Nacional a emitir vigilancias de frío extremo, avisos por sensaciones térmicas peligrosas y alertas de viento fuerte, en N+ Univision te contamos en dónde se prevén estas condiciones climáticas adversas mañana, sábado 7 de febrero de 2026.

Las condiciones más severas se concentrarán entre la noche del sábado y la mañana del domingo; podrían causar riesgos para la salud y la infraestructura. Cabe señalar que los avisos abarcan el noreste, la región del Atlántico medio y las Grandes Llanuras del norte.

PUBLICIDAD

¿Dónde se esperan las condiciones más peligrosas?

Relacionado

¿Se acaba el Nuevo START? Marco Rubio revela estándares de EEUU con potencias nucleares, como Irán
3 mins

¿Se acaba el Nuevo START? Marco Rubio revela estándares de EEUU con potencias nucleares, como Irán

Estados Unidos
Trump nombra a 33 nuevos jueces de inmigración, la mayoría son exmilitares, y busca a más "jueces de deportación"
2 mins

Trump nombra a 33 nuevos jueces de inmigración, la mayoría son exmilitares, y busca a más "jueces de deportación"

Estados Unidos
Estados Unidos acusa a "El Mantecas", presunto proveedor de "Los Chapitos", de tráfico de fentanilo; así operaba
2 mins

Estados Unidos acusa a "El Mantecas", presunto proveedor de "Los Chapitos", de tráfico de fentanilo; así operaba

Estados Unidos
Un hombre de Minneapolis es acusado de amenazar y acosar en línea a agentes del ICE
4 mins

Un hombre de Minneapolis es acusado de amenazar y acosar en línea a agentes del ICE

Estados Unidos
Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS
2 mins

Por segunda ocasión, jueza impide que el IRS comparta información de inmigrantes con ICE y DHS

Estados Unidos
Forcejeo en una casa y un hombre hispano: claves en la desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos en Alabama
2 mins

Forcejeo en una casa y un hombre hispano: claves en la desaparición de una madre guatemalteca y sus dos hijos en Alabama

Estados Unidos
¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado
2 mins

¿ICE prohibido en Nuevo México? Aprueban ley que cancela centros de detención en el estado

Estados Unidos
Trump pide a los Republicanos luchar por el comprobante de ciudadanía para votar: "O lo arreglamos o dejamos de existir"
2 mins

Trump pide a los Republicanos luchar por el comprobante de ciudadanía para votar: "O lo arreglamos o dejamos de existir"

Estados Unidos
La TSA implementa con éxito ConfirmID, el nuevo sistema de verificación de identidad para viajeros
2 mins

La TSA implementa con éxito ConfirmID, el nuevo sistema de verificación de identidad para viajeros

Estados Unidos
Entra en funcionamiento 'TrumpRX', el sitio web del gobierno para acceder a medicamentos con bajos precios
5 mins

Entra en funcionamiento 'TrumpRX', el sitio web del gobierno para acceder a medicamentos con bajos precios

Estados Unidos
  • Maine y New Hampshire con vigilancia de frío extremo; la exposición de piel descubierta podría provocar congelación en 15 a 30 minutos.
  • En Virginia hay una combinación de aviso de clima frío, vigilancia de frío extremo y aviso de viento. Se esperan rachas de 50 mph (80 km/h) que pueden derribar ramas, mover objetos sueltos y causar cortes aislados de energía.
  • Este de Carolina del Norte, incluidas zonas costeras y Outer Banks, se prevén vientos gélidos con sensaciones térmicas bajo cero, riesgo de hipotermia y rotura de tuberías por temperaturas prolongadas.
  • En Montana (frente de las Montañas Rocosas), hay vigilancia de viento fuerte con vientos sostenidos de 35 a 45 mph y ráfagas de hasta 65–75 mph, lo que complicará la conducción, especialmente para vehículos de perfil alto.

¿Cuáles son los riesgos que puede haber por el viento fuerte y frío extremo?

De acuerdo con el NWS, puede haber las aiguientes afectaciones:

  • Congelación e hipotermia por exposición breve al exterior.
  • Conducción peligrosa por rachas intensas y frío extremo.
  • Posibles fallas eléctricas y daños en tuberías por heladas prolongadas.
Video Frente frío traerá lluvias y otro descenso en las temperaturas al sur de Florida


FBPT

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
El hilo rojo
Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX