Muere Norman C. Francis, histórico defensor de los derechos civiles y ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad, a los 94 años

Norman C. Francis, pionero de los derechos civiles y defensor de la educación, quien desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción de Nueva Orleans tras el huracán Katrina, falleció el miércoles. Tenía 94 años.

Miembros de la comunidad, activistas y líderes de toda Luisiana celebraron la vida y los logros de Francis.

"La nación es mejor y más rica gracias a su vida entre nosotros", dijo Reynold Verret, presidente de la Universidad Xavier, que confirmó la muerte de Francis el miércoles en un comunicado.

Francis asumió un papel de alto perfil en la respuesta del estado al huracán Katrina, al frente de la Autoridad de Recuperación de Luisiana, encargada de supervisar el esfuerzo de reconstrucción multimillonario.

El exalcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, afirmó que, tras el huracán Katrina, Francis "se mantuvo firme". Landrieu, quien se desempeñó como vicegobernador cuando Katrina devastó Nueva Orleans en 2005, comentó que a menudo recurría a Francis en busca de consejo y orientación, incluso en "sus momentos más difíciles".

"Lo más definitorio de su carácter es que trata a cada ser humano con dignidad y respeto", publicó Landrieu en X el miércoles.

¿Quién fue Norman C. Francis?

Francis era reconocido por su rol como presidente de la Universidad Xavier de Nueva Orleans, la única universidad católica predominantemente negra del país. Francis ocupó el cargo durante 47 años, desde 1968.

Durante su mandato, la matrícula se duplicó con creces, la dotación se multiplicó y el campus se expandió. La pequeña escuela se ganó una reputación nacional por preparar a estudiantes afroamericanos de pregrado para profesiones médicas y por formar graduados en campos como biología, química, física y farmacia.

Tras el huracán Katrina, cuando partes del campus de la escuela quedaron sumergidas bajo 2,4 metros de agua, Francis prometió que la universidad volvería a funcionar.

Numerosos grupos de derechos civiles, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), honraron a Francis como uno de los mejores rectores universitarios del país. En 2006, el entonces presidente George W. Bush le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad.

“El Dr. Francis era más que un administrador. Fue un creador de instituciones, un defensor de los derechos civiles y un hombre de discreta generosidad”, publicó en redes sociales el representante federal por Luisiana, Troy Carter . “Creía que la educación era el camino hacia la justicia. Creía que ayudar a un estudiante podía ayudar a toda una familia”.

Francis, hijo de un barbero, creció en Lafayette, Luisiana. Obtuvo su licenciatura en Xavier en 1952. Se convirtió en el primer estudiante negro en la Facultad de Derecho de la Universidad de Loyola, integrándose a la facultad y obteniendo su título en 1955.

Pasó dos años en el Ejército y luego se unió a la oficina del Fiscal General de los Estados Unidos para ayudar a integrar las agencias federales.

Aun así, todavía no podía usar la puerta principal para entrar a muchos hoteles, restaurantes y grandes almacenes de Nueva Orleans debido a su raza.

Algunos me dicen: "¡Dios mío! ¿Cómo te lo tomaste?", dijo Francis durante una entrevista en 2008 con The Associated Press. "Bueno, lo tomaste porque tenías que creer que un día, las palabras que te dijeron tus padres: "Eres lo suficientemente bueno para ser presidente de Estados Unidos", sí, nos aferramos a eso".

En 1957, se unió a Xavier en el cargo de Decano de Hombres, comenzando su carrera de décadas en la universidad.

La esposa de Francis, Blanche, murió en 2015. La pareja tuvo seis hijos y varios nietos.

