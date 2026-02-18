Donald Trump Trump realiza recepción por el Mes de la Historia Afroamericana semanas después de polémica por mensaje racista Donald Trump realiza recepción por el Mes de la Historia Afroamericana semanas después de polémica por mensaje racista

Video Mensaje de Donald Trump desde la Casa Blanca por el mes de la historia afroamericana

El presidente Donald Trump ofreció el miércoles una recepción en la Casa Blanca por el Mes de la Historia Afroamericana, menos de dos semanas después de provocar una protesta bipartidista al publicar un video racista en las redes sociales que mostraba al expresidente Barack Obama y a su esposa, Michelle Obama, como primates en una jungla.

El miércoles, Trump no mencionó el video, que borró tras una reacción generalizada, pero afirmó que no se disculparía por publicarlo. Tampoco mencionó a Barack Obama, el primer presidente negro del país, pero habló de otros estadounidenses negros que hicieron historia.

Celebramos el Mes de la Historia Afroamericana. Honramos la memoria de quienes nos precedieron, continuando su legado.

Trump mencionó a estadounidenses negros prominentes entre sus partidarios, entre ellos al boxeador Mike Tyson, a quien Trump elogió por defenderlo contra acusaciones de racismo, y a la rapera Nicki Minaj, cuya piel elogió como "tan hermosa" mientras comentaba lo largas que eran sus uñas.

El presidente republicano llevó al escenario a varios miembros de su administración, incluido el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, y la encargada de los indultos de la Casa Blanca, Alice Marie Johnson.

“Al observar este mar de estadounidenses negros, este presidente los escucha. Este presidente se preocupa por ustedes. No dejen que nadie les diga que este presidente, Donald Trump, no está a favor de los estadounidenses negros”, dijo Johnson. “Porque sí lo está”.

Trump enumeró las formas en que, según él, sus políticas beneficiaron a los estadounidenses negros, incluida la ley que firmó el año pasado que elimina los impuestos federales sobre la renta de las propinas y su despliegue de tropas de la Guardia Nacional "para recuperar la seguridad" en ciudades con grandes poblaciones de residentes negros, como Washington, Nueva Orleans y Memphis, Tennessee.

La recepción se produjo el día después de que Trump proclamara en otra publicación en las redes sociales que había sido "falsa y constantemente llamado racista por los sinvergüenzas y lunáticos de la izquierda radical", en un mensaje que pretendía rendir homenaje al reverendo Jesse Jackson, quien murió el martes.

En respuesta a una pregunta sobre la publicación, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró el miércoles: "Este presidente ha hecho mucho por todos los estadounidenses, independientemente de su raza. Y lo han tildado y difamado de racista, sin duda alguna".

Video “Conseguí las Olimpiadas y la copa mundial”: Donald Trump celebre eventos deportivos durante su mandato



Trump ha reconocido desde hace mucho tiempo el Mes de la Historia Afroamericana como presidente, pero sus políticas y retórica mientras estuvo en el cargo a menudo contradicen las celebraciones de la diversidad y las contribuciones de los estadounidenses negros.

Trump ha criticado los programas de diversidad, equidad e inclusión que ayudaron a muchos estadounidenses negros a encontrar trabajo, tanto en el gobierno federal como en diversas industrias privadas, durante las últimas décadas. Ha calificado los programas de DEI de "discriminación" y ha presionado para erradicarlos del gobierno y al sector privado para que haga lo mismo.

Al mismo tiempo, Trump se ha presentado como un defensor de las universidades históricamente afroamericanas. El miércoles, la Casa Blanca destacó la decisión de la administración Trump del año pasado de destinar 500 millones de dólares a las HBCU. Este aumento único provino, en gran medida, de fondos federales retirados de universidades con una gran proporción de estudiantes hispanos. La subvención para las HBCU se produjo días después de que el Departamento de Educación retirara 350 millones de dólares de otros programas de subvenciones dirigidos a universidades con cierto porcentaje de estudiantes hispanos y otros grupos minoritarios. La administración Trump declaró inconstitucionales esos programas de subvenciones.

Trump comenzó su segundo mandato afirmando que algunas lecciones de historia afroamericana tienen como objetivo inculcar en la gente el odio hacia el país. Emitió una orden ejecutiva para "restaurar la verdad y la cordura en la historia estadounidense", que el gobierno utilizó para eliminar información histórica de los parques nacionales que "menosprecia inapropiadamente a los estadounidenses del pasado o del presente", incluyendo los monumentos históricos negros.

Poco después de comenzar su segundo mandato, Trump emitió una proclamación reconociendo febrero como el Mes de la Historia Afroamericana, mientras el Departamento de Defensa declaraba que ya no se utilizarían recursos oficiales para conmemorar los meses de concientización cultural.

La recepción del Mes de la Historia Afroamericana en la Casa Blanca del año pasado también se celebró a raíz de otra orden ejecutiva que puso fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión del gobierno federal.

Lamenta Trump muerte de Jesse Jackson

Tras la muerte del activista y político Jesse Jackson el 17 de febrero, Donald Trump lo elogió en su red social Truth.

"El reverendo Jesse Jackson ha muerto a los 84 años. Lo conocí bien, mucho antes de ser presidente. Era un buen hombre, con mucha personalidad, coraje y 'astucia callejera'. Era muy afable, alguien que de verdad amaba a la gente", comentó.

Jackson falleció en su casa de Chicago tras luchar contra un raro trastorno neurológico que afectó su capacidad de moverse y hablar.

