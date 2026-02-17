fenomenos astronomicos Eclipse solar anular hoy: así se vio en vivo el anillo de fuego este 17 de febrero 2026 Si te perdiste el eclipse solar anular de hoy, te compartimos cómo se vio en vivo

Si sueles admirar los fenómenos astronómicos, considera que hoy, 17 de febrero de 2026, ocurrió el eclipse solar anular y si te lo perdiste, en N+ Univision te contamos cómo se vio en vivo.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica el Espacio ( NASA, por sus siglas en inglés) un eclipse solar anular pasa en el momento en el que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, pero está en su punto más cercano o alejano del planeta.

Es por ello que el satélite natural parece más pequeño que el Sol y no lo tapa por completo, el resultado es un efecto visual en el que la Luna aparece como un círculo oscuro rodeado por un brillante aro de luz solar, lo cual forma el característico anillo de fuego.

¿Cómo se vio el eclipse solar?

En caso de que te hayas perdido el elipse solar anular de este martes, lo puedes mirar en vivo por medio de la transmisión que realizaron en Asrtronomy Lovers Family y en Secrets of Space en la cual se puede percibir el fenómeno astronómico, acompañado de una explicación.

Una imagen del eclipse solar anular de este martes 17 de febrero de 2026. Imagen Secrets of Space.

Durante el punto máximo del eclipse solar anular, la Luna cubrió aproximadamente el 96% del diámetro solar, la fase del anillo fue breve y solo visible en regiones específicas dentro del corredor de anularidad.

Los eclipses solares no son visibles desde todo el planeta. Solo pueden apreciarse en las zonas que se encuentran dentro de la trayectoria de la sombra de la Luna. En este caso, el recorrido fue limitado a determinadas regiones del hemisferio donde la alineación fue exacta.

Cabe recordar que en 2024 Norteamérica presenció un eclipse solar total, mientras que el año pasado también se registraron eclipses parciales en otras pates del mundo.

