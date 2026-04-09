Noticias Servicio militar en EEUU iniciará registro obligatorio en diciembre de 2026: jóvenes serán inscritos automáticamente El Sistema de Servicio Selectivo (SSS) dejará atrás el registro manual y comenzará a inscribir automáticamente a los hombres de entre 18 y 25 años de edad utilizando datos federales

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Este año algo cambiará para millones de jóvenes en Estados Unidos, aunque muchos ni siquiera tendrán que hacer nada. Hasta ahora, al cumplir 18 años, los hombres debían registrarse por su cuenta en el Sistema de Servicio Selectivo ( SSS), ya fuera en línea o mediante formularios, como un requisito legal que en ocasiones pasaba desapercibido.

Con el nuevo esquema, ese paso dejará de depender del ciudadano, ya que el propio gobierno realizará el registro obligatorio de manera automática utilizando información ya disponible en bases de datos federales. Esto significa que, sin llenar solicitudes ni acudir a oficinas, los jóvenes quedarán inscritos en el sistema.

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¿Cuándo inicia el registro automático y a quiénes aplica?

El Sistema de Servicio Selectivo -parte de la Estrategia de Defensa Nacional del Departamento de Guerra de EEUU-, dejará atrás el registro manual y a partir de diciembre de 2026 comenzará a inscribir automáticamente a los hombres de entre 18 y 25 años de edad utilizando datos federales. Es decir, el trámite desaparecerá, pero la obligación no.

El registro no es nuevo, pues desde hace décadas, la ley exige que los jóvenes se inscriban como una medida preventiva; sin embargo, esto no es un llamado a filas, sino una lista disponible en caso de una emergencia nacional. Con la ley firmada en diciembre de 2025 por el presidente Donald Trump, el gobierno asumirá esa tarea directamente para evitar omisiones y hacer el proceso más ágil.

Esta medida aplica para todos los hombres ciudadanos o residentes legales dentro de ese rango de edad. Antes tenían que llenar formularios por su cuenta; ahora, el sistema tomará datos de registros federales existentes, como el Seguro Social, para completar la inscripción automáticamente.

¿Habrá reclutamiento militar?

El contexto internacional, marcado por tensiones en Medio Oriente, ha generado dudas sobre un posible reclutamiento militar ante el registro automático. Sin embargo, las autoridades han señalado que este cambio no implica la activación de un servicio militar obligatorio, sino únicamente una actualización administrativa del sistema de registro.

En Estados Unidos el servicio militar es voluntario desde 1973. Para que una persona sea obligada a enlistarse, el Congreso y el presidente tendrían que aprobar una ley específica que active el reclutamiento y así podrían obligar a los jóvenes a ir al ejército en caso de ser necesario.

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¿Qué pasa si no se cumple con el registro?

Cuando el trámite era manual, no registrarse podía generar multas o afectar el acceso a ciertos beneficios federales. Con el nuevo esquema automático, este proceso quedará a cargo del gobierno.

El cambio al registro automático fue establecido en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2026 y será implementado por el Sistema de Servicio Selectivo antes de finalizar diciembre de 2026, como parte de una modernización del proceso de inscripción.

JICM