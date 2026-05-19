Partido Republicano Ed Gallrein derrota a Thomas Massie en las primarias republicanas en Kentucky para la Cámara de Representantes y otorga a Trump una importante victoria El representante de Kentucky Thomas Massie perdió el martes las primarias republicanas a la Cámara de Representantes tras un esfuerzo concertado del presidente Donald Trump por expulsarlo del Congreso a través de su rival y eventual ganador, Ed Gallrein.

Video Primarias clave hoy: ¿Logrará Trump afectar a los republicanos que lo desafiaron?

El representante de Kentucky Thomas Massie perdió el martes las primarias republicanas a la Cámara de Representantes tras un esfuerzo concertado del presidente Donald Trump por expulsarlo del Congreso a través de su rival y eventual ganador, Ed Gallrein.

El resultado puso de manifiesto la influencia persistente del presidente sobre los votantes republicanos, sumándose a un número cada vez mayor de candidatos en las primarias respaldados por Trump para derrotar a los legisladores republicanos que lo enfadaron durante su segundo mandato.

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Massie, quien ha servido en el Congreso desde 2012, enfureció a Trump al presionar por la divulgación de los expedientes de Jeffrey Epstein, criticar la guerra en Irán y votar en contra de su emblemática legislación fiscal el año pasado.

El congresista intentó convencer a los votantes de que podían estar a favor tanto de él como de Trump.

Gallrein, un ex Navy SEAL, basó su campaña en su servicio militar y su lealtad al presidente. Acusó a Massie de abandonar a Trump y al partido.

Se espera que Gallrein gane las elecciones generales en este distrito profundamente conservador.

La contienda primaria se tornó muy reñida en la recta final antes del cierre de las urnas en el 4.º Distrito el martes por la noche. Massie reclutó a un grupo de republicanos, entre ellos la representante Lauren Boebert, en un intento por demostrar a los votantes que podían apoyarlo tanto a él como a Trump.

El mandatario, por su parte, intensificó sus ataques en redes sociales contra Massie, llamándolo "obstruccionista y necio", y Gallrein compartió escenario con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el lunes.

En su segundo mandato, Trump ha afianzado su control sobre el Partido Republicano, eliminando con éxito a quienes se desvían de su agenda, pero Massie es uno de los últimos y más firmes disidentes. La derrota de Massie constituye una de las demostraciones más contundentes hasta la fecha de la influencia de Trump sobre los votantes republicanos.

El enfrentamiento entre el congresista, que lleva en el cargo desde 2012, y un candidato novato que basó su campaña en su lealtad a Trump, ha sido la primaria para la Cámara de Representantes de Estados Unidos más cara de la historia.

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El año pasado, Massie desafió al presidente a que publicara los archivos de Jeffrey Epstein, lo que se convirtió en un lastre político para la Casa Blanca. También criticó la guerra en Irán y se negó a votar a favor de la emblemática ley tributaria de Trump por temor a que aumentara la deuda nacional.

En respuesta, Trump visitó Kentucky en marzo para apoyar a Gallrein. El presidente ha cosechado varios éxitos derrotando a disidentes dentro de su partido, impulsando la destitución del senador Bill Cassidy en Louisiana y de varios senadores estatales de Indiana que se le opusieron en materia de redistribución de distritos electorales.

Los republicanos de todo el estado también elegían a su candidato para reemplazar a Mitch McConnell , el veterano líder del Senado estadounidense, en una contienda que representaba un cambio generacional en el partido. El representante Andy Barr, respaldado por Trump, se enfrentó a Daniel Cameron, ex fiscal general del estado. El cierre de las urnas en la parte occidental del estado, que se encuentra en la zona horaria central, estaba programado para las 6 de la tarde.

¿Era compatible apoyar tanto a Trump como a Massie?

El reto de Massie consistió en ganarse a los votantes que, en general, tienen una opinión favorable de Trump, el mismo hombre que les instó a votar por Gallrein. No es la primera primaria republicana que Trump ha intentado influir, pero la abierta rebeldía de Massie supuso un desafío particular para el presidente.

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Gallrein, un SEAL retirado de la Marina estadounidense, aceptó el papel que Trump le asignó y centró su discurso a los votantes en su historia personal y su lealtad inquebrantable al presidente. Argumentó que Massie había traicionado a Trump y al partido.

Hegseth visitó el distrito el lunes para apoyar a Gallrein y criticar duramente a Massie, rompiendo con la tradición en medio de la guerra. Hegseth afirmó hablar "como ciudadano particular".

Algunos votantes ya estaban hartos de que Massie desafiara al partido.

George Scherzer, residente del pequeño pueblo de Crestwood, apoyó a Massie en elecciones anteriores, pero no le gustó su falta de apoyo a algunos puntos de la agenda del presidente, incluido el proyecto de ley de impuestos y gastos del año pasado, conocido como el "Gran y Hermoso Proyecto de Ley".

"Algunos de sus votos simplemente no me parecieron lógicos", dijo Scherzer.

Massie argumentó que los votantes no tenían que elegir entre Trump y él, señalando que votó con su partido la gran mayoría de las veces. En cuanto al resto, dijo que se referían a propuestas que violaban sus principios de "Estados Unidos Primero", como aumentar la deuda nacional e involucrarse en conflictos militares como la guerra con Irán.

Massie votó en contra de la ayuda estadounidense a Israel y fue acusado de antisemitismo. Negó los cargos, argumentando que, en general, se opone a toda ayuda exterior. Sin embargo, la campaña le atrajo millones de dólares en su contra por parte de grupos de interés proisraelíes, incluido el Fondo de Victoria de la Coalición Judía Republicana.

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Eso se convirtió en un tema recurrente en la campaña de Massie, quien afirmó que el intento de sacarlo del cargo tenía como objetivo enviar una advertencia a otros legisladores que se oponen al presidente o a la ayuda a Israel.

En un último intento por convencer a los republicanos de Kentucky, Boebert publicó fotos de ella con Massie y con Trump en la red social X, diciendo: "Apoyo a ambos hombres". Massie respondió: "¡Le caigo bien tanto Trump como yo! ¡Sí, es posible!".

Trump arremetió contra Boebert en su plataforma Truth Social, pidiendo que un republicano la desafiara a pesar de que el plazo para presentar candidaturas en su estado natal de Colorado ya había expirado. "¡Cualquiera tan tonto se merece una buena contienda en las primarias!", escribió.

McConnell apenas fue mencionado en las primarias para su escaño

Barr y Cameron evitaron hablar abiertamente de su relación con McConnell, a quien anteriormente habían calificado de mentor.

McConnell criticó a Trump por el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021 y, más recientemente, votó en contra de algunos de sus nombramientos para el gabinete. Deja su cargo tras convertirse en el líder del Senado con más años de servicio en la historia de Estados Unidos, coincidiendo con una transformación del partido bajo el mandato de Trump.

Muchos republicanos, si bien admiran los logros de McConnell, lo consideran ajeno a los movimientos "Make America Great Again" y "America First" impulsados por Trump. Tanto Barr como Cameron lo notaron y, aunque intentaron congraciarse con el presidente, se distanciaron del senador.