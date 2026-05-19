Daca Beneficiaria de DACA de Tucson es detenida después de que ICE entrara a su casa La directora ejecutiva de Scholarships, informó que normalmente el ICE solo detiene a personas que son del programa DACA, si es que tienen antecedentes penales graves o una orden de deportación previa; no obstante, Toledo no entra en ninguno de los casos.

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Karla Toledo, de 31 años y con protección contra la deportación bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), fue arrestada después de que agentes del ICE ingresaran a su hogar sin una orden judicial y se la llevaran.

Carolina Silva, de Tucson, directora ejecutiva de Scholarships, informó que normalmente el ICE solo detiene a personas que son del programa DACA, si es que tienen antecedentes penales graves o una orden de deportación previa; no obstante, Toledo no entra en ninguno de los casos.

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¿Qué ocurrió?

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Todo esto pasó a las 8:00 de la mañana del lunes 18 de mayo, cuando Toledo y su esposo se estaban alistando para poder ir a trabajar cuando de repente vieron a los del ICE, por lo que optaron por entrar a su casa y cerrar la puerta. Pero los agentes usaron su fuerza para evitar que se cerrara, lo que ocasionó que uno se cayera al suelo al abrirla.

Después, el ICE procedió a arrestar a Karla, mientras ella en repetidas ocasiones insistía y gritaba si tenían alguna orden judicial para que pudieran entrar a propiedad privada, a lo cual, de acuerdo con sus padres, nunca la mostraron.

¿Qué pasa si no tienen una orden judicial para entrar a una vivienda?

Normalmente, se necesita una orden judicial firmada por un juez para poder entrar a una casa; en el caso de que no se tenga, se está violando la protección de la Cuarta Enmienda, que va contra los registros e incautaciones irracionales.

Además de la orden judicial, de acuerdo con los padres de Toledo, tampoco tuvo que ser detenida, porque su hija no tiene antecedentes penales y su estatus del programa DACA estaba al día.

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¿Qué es el programa DACA?

El programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) lo creó el expresidente Barack Obama en el año 2012 con el fin de proteger de la deportación a niños inmigrantes que los trajeron a Estados Unidos y que carecen de un estatus migratorio legal.

La abogada local River Feldmann comentó que intentó ofrecer su asistencia legal a Toledo, pero los agentes le impidieron el acceso, alegando que estaban velando por el orden público y protegiendo la propiedad privada.

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Hasta el momento, la representante demócrata de Tucson, Adelita Grijalva, confirmó que Toledo estaba en el campo del ICE de Tucson.