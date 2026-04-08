Noticias Acusan a veterana del ejército de filtrar secretos de unidad de élite a periodista Una exmilitar de Fort Bragg está bajo investigación por supuesta divulgación de secretos de unidad de élite a medios.

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Una veterana del Ejército ha sido acusada de compartir información clasificada sobre una unidad de comandos de élite con un periodista; un funcionario afirmó que este acto puso en riesgo al país, a los miembros del Ejército estadounidense y a los aliados de la nación.

Courtney Williams, de 40 años y residente en Wagram, Carolina del Norte, está acusada de violar la ley federal, así como múltiples acuerdos de confidencialidad, al compartir detalles de su trabajo con una "unidad militar especial" en Fort Bragg, Carolina del Norte.

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"Cualquiera que divulgue a un reportero, con fines de publicación, información que juró proteger, actúa de manera imprudente y egoísta, y perjudica la seguridad de nuestra nación", declaró Reid Davis, agente especial a cargo del FBI en Carolina del Norte, en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Williams "prestó juramento para salvaguardar los secretos de nuestra nación en su calidad de empleada de apoyo a una Unidad Militar Especial del Ejército; sin embargo, presuntamente traicionó dicho juramento al compartir información clasificada con un medio de comunicación, poniendo en riesgo a nuestra nación, a nuestros combatientes y a nuestros aliados", afirmó en el mismo comunicado Roman Rozhavsky, subdirector de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

Williams, acusada específicamente de violar una disposición de la Ley de Espionaje, compareció el miércoles ante un tribunal federal en Raleigh, donde un juez magistrado ordenó desclasificar el expediente del caso en su contra, el cual había sido presentado inicialmente a finales de la semana pasada, según consta en los registros judiciales en línea. El Servicio de Alguaciles de los EE. UU. recibió la orden de mantenerla bajo custodia a la espera de las audiencias programadas para principios de la próxima semana.

Los registros judiciales no revelaron de inmediato el nombre del abogado de Williams. Un hombre que respondió una llamada telefónica y se identificó como familiar de Williams declinó hacer comentarios el miércoles sobre los cargos imputados.

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Aunque ni el periodista ni la unidad militar son nombrados explícitamente en los documentos judiciales, las fechas y los detalles coinciden con los de un artículo y un libro sobre la hermética Fuerza Delta del Ejército, escritos por Seth Harp.

Williams fue la protagonista de un artículo publicado en 2025 por el medio *Politico*, titulado: "Mi vida se convirtió en un infierno: la trayectoria de una mujer en la Fuerza Delta, la unidad más elitista del Ejército". Dicho artículo coincidió con el lanzamiento del libro de Harp, *The Fort Bragg Cartel*, en el que se denuncian casos de acoso sexual y discriminación.

En un comunicado difundido por la cadena WRAL-TV, Harp calificó a Williams como "una valiente denunciante y una mujer que dice la verdad".

"Exoperadores de la Delta Force revelan 'información de defensa nacional' en podcasts y programas de YouTube a diario; sin embargo, el gobierno está yendo tras Courtney por la única razón de que ella expuso el acoso sexual y la discriminación de género dentro de la unidad", decía el comunicado de Harp.

Según una declaración jurada del FBI adjunta a la denuncia, Williams obtuvo la autorización de seguridad como contratista de defensa en abril de 2010 y pasó a ser empleada del Departamento de Defensa en noviembre de 2010.

Desempeñó funciones dentro de la unidad militar especial como técnica de apoyo operativo, responsable de las «Tácticas, Técnicas y Procedimientos» utilizados en la preparación y durante las "misiones sensibles", escribió la agente especial Jocelyn Fox en la declaración jurada.

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Según Fox, el acceso de Williams a información clasificada fue suspendido «sobre la base de una investigación interna». Fox señaló que Williams fue sometida a una sesión informativa de desclasificación en septiembre de 2015 y firmó un acuerdo de confidencialidad.

El gobierno alega que Williams mantuvo contacto con el periodista —cuya identidad no se revela— entre los años 2022 y 2025.

"Durante este periodo, Williams y el periodista mantuvieron más de 10 horas de conversaciones telefónicas e intercambiaron más de 180 mensajes", indicó el comunicado de prensa.

Fox citó un mensaje de texto intercambiado entre ambos que, según afirmó, tuvo lugar el mismo día —o en una fecha muy cercana— en que se publicaron el libro y el artículo.

"Aparte de algunos errores fácticos, sin duda me habría preocupado la cantidad de información clasificada que se ha revelado", decía el mensaje de texto de Williams, según consta en la declaración jurada.

"Pensé que las cosas que te contaba —con el fin de que pudieras tener una mejor comprensión general de cómo estaba estructurada u operaba la (SMU)— no se publicarían; sin embargo, tengo la sensación de que se ha difundido un TTP ( Táctica, Técnica y Procedimiento) completo bajo mi nombre, lo cual les brinda la oportunidad de perseguirme legalmente", dijo.

Fox citó también un presunto intercambio de mensajes entre Williams y su madre.

"Puede que terminen arrestándome, y ni siquiera me han dado una copia gratuita del libro", se leía en la declaración jurada.

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Cuando su madre le preguntó por qué podrían arrestarla, Williams respondió: "Por haber revelado información clasificada".

Fox escribió que la investigación ha logrado identificar, hasta el momento, al menos 10 lotes de documentos recopilados que Williams tenía la intención de entregar al periodista.