Patrulla Fronteriza

Patrulla Fronteriza arresta a 19 mexicanos escondidos en un sistema de drenaje cerca de la frontera en San Diego

Entre ellos hay dos hermanos que habían sido detenidos previamente y deportados tras ser condenados en 2017 por posesión, transporte e intento de venta de metanfetamina en California

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Por:N+ Univision
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Lo que parecía un silencioso sistema de drenaje cerca de la frontera entre México y Estados Unidos ocultaba a personas intentando cruzar hacia territorio estadounidense.

La Patrulla Fronteriza de San Diego informó que agentes de la estación de Chula Vista arrestaron a 19 personas que se encontraban escondidas dentro de túneles y conductos de drenaje cercanos a la frontera, en una operación realizada la noche del 4 de mayo.

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De acuerdo con las autoridades, todo comenzó alrededor de las 10:40 p.m., cuando agentes detectaron movimientos sospechosos mediante cámaras de vigilancia remota instaladas en la zona fronteriza. Al llegar al lugar encontraron a un grupo de migrantes que presuntamente intentaba ingresar de manera irregular a Estados Unidos utilizando el sistema de drenaje.

Entre los detenidos había 16 adultos y tres menores no acompañados, todos ciudadanos mexicanos.

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Las imágenes descritas por autoridades reflejan una escena recurrente en la frontera sur: personas ocultándose en espacios reducidos, oscuros y peligrosos para evitar ser detectadas por los agentes migratorios.

La Patrulla Fronteriza señaló que un equipo especializado ingresó posteriormente a los túneles para revisar que no hubiera más personas escondidas dentro del sistema.

Entre los detenidos había dos hermanos previamente deportados

Las autoridades identificaron a dos de los arrestados como Raudel Carrillo-Padilla, de 35 años, e Iván Carrillo-Padilla, de 31, dos hermanos mexicanos que anteriormente habían sido deportados de Estados Unidos.

Según el reporte oficial, ambos fueron condenados en 2017 por delitos relacionados con posesión, transporte e intención de vender metanfetamina en California. Además, Iván Carrillo-Padilla había sido deportado nuevamente tras un arresto vinculado a drogas en Oregon en 2019.

El jefe del sector San Diego de la Patrulla Fronteriza, Justin De La Torre, afirmó que este tipo de cruces representan un riesgo tanto para las personas involucradas como para las comunidades cercanas.

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“Estos intentos de contrabando no solo son peligrosos, también frecuentemente involucran a personas que representan una amenaza para la seguridad pública”, señaló el funcionario en un comunicado.

Aunque el reforzamiento de vigilancia fronteriza ha aumentado en distintas zonas de California y Texas, los sistemas de drenaje y túneles continúan siendo utilizados por grupos de migrantes y traficantes para intentar evitar retenes y cámaras de vigilancia.

Sin embargo, estos espacios suelen representar riesgos extremos debido a inundaciones repentinas, falta de oxígeno, derrumbes y largas horas de encierro bajo tierra.

Imagen Patrulla Fronteriza


Las 19 personas detenidas fueron trasladadas a la estación de Chula Vista para ser procesadas. Las autoridades indicaron que podrían enfrentar procesos de deportación o cargos federales.

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