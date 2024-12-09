Cronología del asesinato del CEO de UnitedHealthcare: de la llegada del sospechoso a Nueva York hasta su detención

Video Cronología del asesinato del CEO de UnitedHealthcare: estas son las pistas que dejó el sospechoso

La detención de Luigi Mangione puso fin al enorme dispositivo de búsqueda que desató el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, el miércoles pasado frente a un hotel de Manhattan, Nueva York.

Mangione, un joven de 26 años de familia adinerada y con un brillante historial como estudiante, fue capturado el lunes en el estado de Pensilvania como "fuerte persona de interés" en relación con el crimen gracias al aviso de un empleado del McDonald's en que se encontraba.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre cómo transcurrieron los acontecimientos en lo que el Departamento de Policía de Nueva York calificó como un ataque selectivo y planificado.

Domingo, 24 de noviembre

10:11 pm: El presunto asesino llega a la ciudad de Nueva York en un autobús Greyhound a la terminal de la Autoridad Portuaria. El autobús salió de Atlanta e hizo seis o siete paradas en el camino a Nueva York. La policía no pudo determinar de inmediato dónde el sospechoso subió al autobús.

Luego, el hombre toma un taxi hasta el área del New York Hilton Midtown y permanece allí durante aproximadamente media hora.

Aproximadamente a las 23 horas: El hombre toma un taxi hasta el HI New York City Hostel en 891 Amsterdam Avenue, donde se hospeda hasta la mañana del tiroteo. Presenta una identificación que la policía cree que es falsa. Otras dos personas que compartieron la habitación con él dijeron que nunca le vieron la cara ya que siempre se mantuvo con la mascarilla puesta.

En un momento en que habló con una empleada en el lobby del albergue, se bajó brevemente la máscara y sonrió, lo cual fue captado en imágenes de vigilancia que han sido ampliamente difundidas por la policía.

Imágenes captadas por cámaras de vigilancias del albergue donde se hospedó, muestran por primera vez al sospechoso sin la mascarilla. Imagen Departamento de Policía de Nueva York/X

Viernes, 29 de noviembre

El hombre fue dado de baja del hostal, donde los huéspedes son automáticamente dados de baja si no se presentan en la recepción antes de cierta hora. La policía no cree que se haya alojado en otro lugar para después volver a registrarse en el mismo hostal al día siguiente.

Miércoles, 4 de diciembre

Alrededor de las 5:30 am: el presunto atacante abandona el albergue mucho antes del amanecer.

5:41 am: aparece en un video en la calle 54 y la Sexta Avenida caminando de un lado a otro en la zona del hotel Hilton donde la empresa matriz de United Healthcare, UnitedHealth Group, estaba celebrando su conferencia anual de inversores.

La policía deduce que fue en bicicleta al Hilton porque tardó muy poco en llegar. "¿Pudo haber robado la bicicleta? Son cosas que todavía estamos investigando", dijo Kenny.

En algún momento, fue a un Starbucks cercano y compró una botella de agua y al menos una barrita energética antes de regresar al hotel.

6:44 am: Le dispara a Thompson cuando el ejecutivo llega solo, a pie, después de haber caminado desde un hotel al otro lado de la calle. El hombre huye.



6:48 am: El hombre ingresa a Central Park en bicicleta por la entrada de la calle 60 y Center Drive. Es en el parque y lejos de las cámaras de seguridad que la policía cree que se deshace de una mochila gris.

6:56 am: Sale del parque en West 77th Street y Central Park West, todavía en la bicicleta.

6:58 am: Es captado por otra cámara de seguridad en la calle 85 y Columbus Avenue, todavía en la bicicleta.

7:00 am: A esa hora es detectado en la calle 86, ya sin la bicicleta.

7:04 am: Se sube a un taxi en dirección norte en la calle 86 y la avenida Amsterdam.

7:30 am: Se encuentra cerca del puente George Washington y de la terminal de autobuses que hay allí, que ofrece servicios de cercanías a Nueva Jersey y rutas de Greyhound a Filadelfia, Boston y Washington.

Después del ataque, los investigadores encuentran las palabras 'negar', 'defender' y 'deponer', escritas con marcador permanente en la munición en la escena. Las palabras imitan una frase utilizada por los críticos de la industria de seguros.

Analizamos el perfil criminal del asesino de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare

Viernes, 6 de diciembre

Kenny y la comisionada de policía Jessica Tisch revelan que los investigadores creen que el atacante salió de la ciudad de Nueva York en un autobús. Los investigadores dicen que entró en la estación de autobuses del puente George Washington, pero no han encontrado ningún video de él saliendo o subiendo a un autobús.

“Posiblemente podría ser un empleado descontento, o un cliente descontento”, dijo Kenny sobre un posible motivo en una reunión informativa.

La policía encuentra lo que dicen que es la mochila del hombre, pero no revelan su contenido.

Sábado, 7 de diciembre

La policía continúa buscando en Central Park. Varios buzos exploran un estanque. El Departamento de Policía de Nueva York publica nuevas fotos que muestran al presunto agresor en el asiento trasero de un taxi y al costado de este. En ambas imágenes se le ve con una mascarilla azul de las que usan los médicos.

A pesar de haber recuperado una huella dactilar de la compra en Starbucks y de haber enviado artículos para realizar pruebas de ADN, la policía aún no ha identificado al sospechoso, al menos públicamente.

Una de las nuevas fotos del del sospechoso en el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, lo muestra mirando a través de la partición entre el asiento trasero de un taxi. Imagen NYPD

Domingo, 8 de diciembre

Se vuelve a ver a los buzos explorando en el estanque de Central Park. La policía rechaza hacer nuevos comentarios sobre la investigación.

Lunes, 9 de diciembre

9:14 a m: La policía de Altoona, Pensilvania, es enviada a un McDonald's para responder a los informes de un hombre que coincide con la descripción del sospechoso del tiroteo.

Luigi Nicholas Mangione, de 26 años, está detenido por cargos no relacionados, según el Departamento de Policía de Altoona.

Mangione tenía un arma que se cree que fue la utilizada en el tiroteo del miércoles pasado, así como escritos que sugerían "mala voluntad hacia las corporaciones estadounidenses", dijo Kenny el lunes. También tenía ropa y una máscara similares a las que usó el autor y una identificación falsa de Nueva Jersey que coincidía con la que usó para registrarse en el albergue de Manhattan, dijo Kenny.

