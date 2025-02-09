Imputan al esposo y a una mujer por la muerte de la soldado Katia Dueñas Aguilar cerca de Fort Campbell

Dos personas fueron acusadas en relación con lo que ha sido catalogado como el asesinato de la soldado del Ejército Katia Dueñas Aguilar, informó este sábado el Departamento de Policía de Clarksville, Tennessee.

De acuerdo con las autoridades, Sofía Rodas, de 35 años, fue acusada de asesinato en primer grado y manipulación de pruebas. Además, Reynaldo Salinas Cruz, de 40 años, esposo de Dueñas Aguilar, fue acusado de manipulación de pruebas.

En un comunicado la policía informó que, en el momento de su acusación, tanto Rodas como Cruz se encontraban bajo custodia federal por cargos no relacionados directamente con la investigación del asesinato.

Ambos fueron extraditados a Clarksville el 7 de febrero de 2025 y se les notificaron sus acusaciones en la cárcel del condado de Montgomery, dice un comunicado.

"Este caso sigue siendo una investigación abierta y activa y ahora está a la espera de enjuiciamiento. No hay más detalles disponibles para su divulgación pública en este momento”, dice el comunicado del policía compartido en redes sociales.

¿Quién era la soldado Katia Dueñas Aguilar?

Katia Dueñas Aguilar tenía 23 años y nació en Mesquite, Texas. Según el comunicado de la 101 División Aerotransportada, a la cual pertenecía, la soldado era miembro de la Brigada de Aviación de Combate.

Se sumó en 2018 como especialista en tecnología de la información y recibió entrenamiento básico de combate y capacitación individual avanzada en Fort Eisenhower (antes Fort Gordon), Georgia, antes de ser asignada a Fort Campbell, Kentucky, en 2019.

La joven soldado había recibido la medalla de Logros del Ejército, la Medalla de Buena Conducta del Ejército, la Medalla del Servicio de Defensa Nacional, la Medalla del Servicio de la Guerra Global contra el Terrorismo y la Cinta de Servicio del Ejército, informó la división.

Dueñas Aguilar, que fue destinada a Fort Campbell, Kentucky, fue hallada muerta el 18 de mayo de 2024 en una residencia de Tiny Town Road en Clarksville, Tennessee. Su muerte fue declarada un asesinato.

De acuerdo con un reporte del Departamento de Policía de Clarksville de mayo de 2024, agentes encontraron el cuerpo sin vida de Dueñas Aguilar en una residencia de esa ciudad tras recibir una llamada telefónica. La residencia está ubicada a unas cuatro millas de la base.

Tras el hallazgo, las autoridades declararon la muerte de la soldado como un asesinato y la División de Investigación Criminal del Ejército se sumó a las indagatorias del caso.

