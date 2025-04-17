Cambiar Ciudad
Crimen

Imponen cargos federales a sospechoso de matar al ejecutivo de United Healthcare, un paso para solicitar la pena de muerte

Un gran jurado emitió una acusación en un tribunal federal de Manhattan contra Luigi Mangione por el asesinato del director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare Brian Thompson ocurrido en diciembre pasado. El joven de 26 años enfrenta cargos de asesinato federales y estatales.

Univision picture
Por:Univision
Video Caso Luigi Mangione: Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, pide que se solicite la pena de muerte

Luigi Mangione fue imputado el jueves por un cargo federal de asesinato por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, un paso necesario para que la fiscalía solicite la pena de muerte.

La acusación emitida por un gran jurado en el tribunal federal de Manhattan también imputa a Mangione dos cargos de acoso y un cargo por posesión de armas de fuego. No se aclaró de inmediato cuándo comparecerá Mangione, de 26 años, ante la justicia.

Mangione, graduado de una prestigiosa universidad de Maryland y perteneciente a una prominente familia del sector inmobiliario, también enfrenta cargos estatales de asesinato por separado.

Se le acusa de dispararle a Thompson, de 50 años, por la espalda a las afueras de un hotel de Manhattan el 4 de diciembre, cuando el ejecutivo llegaba a la conferencia anual de inversores de UnitedHealthcare.

Un video de vigilancia mostró a un hombre armado y enmascarado disparando a Thompson por la espalda.

El gobierno federal buscará la pena de muerte para Mangione

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este mes que había ordenado a los fiscales federales de Manhattan que solicitaran la pena de muerte, cumpliendo así la promesa de campaña del presidente de promover enérgicamente la pena capital.

Es el primer caso de pena de muerte que solicita el Departamento de Justicia desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero con la promesa de reanudar las ejecuciones federales, suspendidas durante la administración anterior.

El asesinato y la posterior persecución de cinco días que culminó con el arresto de Mangione conmocionaron a la comunidad empresarial, y algunas aseguradoras de salud se apresuraron a adoptar el teletrabajo o las juntas de accionistas en línea.

También galvanizó a los críticos de las aseguradoras de salud, algunos de los cuales han apoyado a Mangione como un símbolo de frustración por las denegaciones de cobertura y las elevadas facturas médicas.

La policía afirma que las palabras "retrasar", "denegar" y "deponer" estaban garabateadas en la munición, imitando una frase comúnmente utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar las reclamaciones.

