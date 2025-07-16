Qué se sabe del asesinato de la ejecutiva de 'American Idol' Robin Kaye y su esposo que conmociona a California

Video Sentencian al acusado de la muerte de un hispano durante un baby shower en Norcross

La Policía de Los Ángeles arrestó a Raymond Boodarian, de 22 años y residente de Encino, como principal sospechoso del asesinato de Robin Kaye, supervisora musical de "American Idol", y su esposo, Thomas Deluca , ambos de 70 años.

Los cuerpos de la pareja fueron hallados con heridas de bala en su domicilio en la calle White Oak Avenue, en Encino, tras un reporte de desaparición realizado por un conocido que no había tenido noticias de ellos en varios días.

El arresto de Boodarian se produjo el martes y fue efectuado en su residencia sin incidentes.

Kaye era ampliamente reconocida en la industria televisiva por su trabajo como supervisora musical en "American Idol" desde 2009, un rol destacado que la convertía en una figura muy apreciada en el programa. Deluca fue un compositor y cantante con un par de álbumes y canciones relacionadas con artistas como Kid Rock.

Cómo fue el asesinato de la ejecutiva de “American Idol” y su esposo

El lunes por la mañana, la policía recibió una llamada de un vecino preocupado porque no había tenido noticias de Kaye y Deluca en varios días, por lo que solicitó un chequeo de bienestar en su domicilio de Encino.

De acuerdo con CBS News, cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a ambos sin vida, con heridas de bala, en diferentes habitaciones de la casa.

Durante la investigación preliminar, la policía descubrió que cuatro días antes, el 10 de julio por la tarde, se había atendido un reporte de un posible robo en esa misma residencia. Un vecino había llamado al 911 para advertir que alguien había saltado la cerca del perímetro.

Aunque los oficiales acudieron, no lograron entrar a la propiedad debido a su alta seguridad y no detectaron señales de violencia o allanamiento desde el exterior. El sospechoso aparentemente había logrado entrar por una puerta sin seguro que no fue visible desde el exterior.

Las grabaciones de cámaras de vigilancia analizadas con posterioridad confirmaron que Boodarian, utilizó esa puerta desbloqueada para acceder a la casa cuando la pareja no estaba. Sin embargo, Kaye y Deluca regresaron mientras él aún estaba dentro, lo que desató que el hombre les disparara en múltiples ocasiones en la parte superior del cuerpo y en la cabeza, informó Abc News.

Tras el ataque, el sospechoso huyó caminando del lugar antes de ser capturado días después.

Lo que se sabe del móvil del sospechoso del asesinato de la ejecutiva de American Idol

Hasta el momento, la policía de Los Ángeles, mantiene abierta la investigación y señala que el ataque parece haber sido "aleatorio", sin indicios claros de que existiera una relación previa entre el sospechoso y las víctimas.

El teniente Guy Golan, del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), señaló que el sospechoso fue identificado gracias a videos de vigilancia y a pruebas forenses recolectadas en la escena.

No se han reportado vínculos de Boodarian con bandas criminales ni antecedentes de robos organizados, aunque sí tenía cargos previos por delitos menores y amenazas, según Los Angeles Times.

Las autoridades subrayan que se está reuniendo toda la evidencia para ser presentada ante la fiscalía, mientras continúan las diligencias para esclarecer si el sospechoso estuvo involucrado en otros robos recientes de la zona.

La comunidad y la producción de "American Idol" han expresado consternación y dolor por la pérdida de Robin Kaye, destacando su papel fundamental en el equipo del programa y su calidad humana.

“Estamos devastados por el fallecimiento de Robin y su querido esposo, Tom”, declaró un portavoz de la serie a KCAL-TV. “Robin ha sido un pilar fundamental de la familia Idol desde 2009 y fue muy querida y respetada por todos los que la conocieron. Robin permanecerá en nuestros corazones para siempre y compartimos nuestro más sentido pésame con su familia y amigos en estos momentos difíciles”.

La policía mantiene activa la petición de información ciudadana para fortalecer la investigación y hallar posibles conexiones adicionales en torno al caso.

