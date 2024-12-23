El acusado por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare se declara no culpable en Nueva York

Video El momento en que el acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare se declara no culpable

Mangione, de 26 años, se vio esposado y sentado en una corte de Manhattan cuando se declaró no culpable. El fiscal del distrito de Manhattan lo imputó formalmente la semana pasada por varios cargos, incluyendo asesinato y asesinato como un acto de terrorismo.

El acusado afronta cargos estatales y federales por los disparos que acabaron con la vida de Brian Thompson en plena acera en la ciudad de Nueva York. Por los cargos federales puede encarar la pena de muerte, mientras que la sentencia máxima por los cargos estatales es la cadena perpetua sin derecho a libertad condicional.

Los fiscales han dicho que ambos casos correrán de forma paralela y que los cargos estatales sean los que posiblemente lleguen primero a juicio.

En la audiencia de este lunes, una abogada de Mangione dijo al juez que funcionarios del gobierno, incluyendo al alcalde Eric Adams, han convertido al acusado en una suerte de peón político. "Me preocupa grandemente el derecho de mi cliente a un juicio justo", dijo Karen Friedman Agnifilo. "Este hombre está siendo tratado como una pelota de ping pong humana que ha quedado en medio de un juego de jurisdicciones", agregó.

El juez Gregory Carro respondió que tiene poco control sobre lo que ocurre fuera de su sala, pero que garantizaba que Mangione recibirá un juicio justo.

Las autoridades han dicho que Mangione fue el autor de los disparos mortales que alcanzaron a Thompson mientras caminaba a una conferencia con los inversores de la aseguradora de salud en la mañana del 4 de diciembre.

Mangione fue arrestado en un McDonald's de Pensilvania tras una búsqueda de cinco días. Llevaba consigo un arma que coincidió con la usada en el ataque y una identificación falsa, dijo la policía. También portaba un cuaderno en el que expresaba enojo hacia la industria de los seguros médicos y, en especial, hacia los ejecutivos que cobran grandes salarios, de acuerdo con los fiscales federales.

En una conferencia el martes pasado, cuando fueron anunciados los cargos a nivel estatal, el fiscal en jefe de Manhattan, Alvin Bragg, dijo que la imputación de un cargo relacionado con la ley sobre terrorismo reflejaba la gravedad de "un asesinato escalofriante, bien planificado y con un objetivo claro que buscó causar conmoción e intimidación".

Mangione se encuentra en una cárcel federal en Brooklyn junto con otros acusados de alto perfil, incluyendo a Sean 'Diddy' Combs y Sam Bankman-Fried.

