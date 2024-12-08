Nuevas fotos pero sin nuevas pistas del sospechoso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

Video Nuevas imágenes del asesino del CEO de UnitedHealthcare: encontraron billetes de Monopoly en su mochila

La policía no sabe quién es, dónde está ni por qué lo hizo, pero el sábado por la noche publicó dos fotos adicionales del sospechoso en el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tomadas por lo que parecía ser una cámara montada dentro de un taxi.

Una foto lo muestra fuera del vehículo y la otra lo muestra mirando a través de la partición entre el asiento trasero y el frente del taxi. En ambas, su rostro está parcialmente cubierto por una máscara azul de estilo médico.

Fue una emboscada y no un ataque aleatorio

PUBLICIDAD

El domingo, cuando la frustrante búsqueda del asesino, comenzó su quinto día, los investigadores se enfrentaron a una contradicción tentadora: tienen montones de pruebas, pero el pistolero sigue siendo un enigma.

Sin embargo, tienen una conclusión de la que están seguros: fue un ataque dirigido, no aleatorio.

Saben que tendió una emboscada a Thompson a las 6:44 a.m. del miércoles cuando el ejecutivo llegó al hotel New York Hilton Midtown Manhattan para la conferencia anual de inversores de su empresa, usando una pistola de 9 mm que se parecía a las armas que usan los granjeros para matar a los animales sin hacer mucho ruido. Saben que la munición encontrada cerca del cuerpo de Thompson tenía las palabras "delay", "deny" y "depose", imitando una frase utilizada por los críticos de la industria de seguros.

Una de las nuevas fotos del del sospechoso en el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, lo muestra mirando a través de la partición entre el asiento trasero de un taxi. Imagen NYPD



El hecho de que el tirador supiera que el grupo UnitedHealthcare estaba celebrando una conferencia en el hotel y qué ruta podría tomar Thompson para llegar allí sugería que podría ser un empleado o cliente descontento, dijo el jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny.

Se vio a buzos de la policía buscando en un estanque en Central Park, donde el asesino huyó después del tiroteo. Los oficiales han estado rastreando el parque durante días en busca de posibles pistas y encontraron su mochila allí el viernes. No revelaron inmediatamente qué contenía, si es que contenía algo, pero dijeron que sería examinada y analizada.

Una de las nuevas fotos del del sospechoso en el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, tomada por lo que parecía ser de una cámara montada dentro de un taxi. lo muestra fuera del vehículo <br> Imagen NYPD



El domingo por la mañana, la policía se negó a hacer comentarios sobre el contenido de la mochila o sobre los resultados de la búsqueda en el estanque, diciendo que no se planeaban actualizaciones. Los investigadores han pedido paciencia, diciendo que el proceso de registro de pruebas válidas en una corte no es tan rápido como parece en la televisión.

PUBLICIDAD

La policía sigue acumulando y analizando pruebas

Cientos de detectives están revisando grabaciones de video y redes sociales, investigando pistas del público y entrevistando a personas que podrían tener información, incluyendo la familia y compañeros de trabajo de Thompson y los compañeros de habitación asignados al azar al tirador en el albergue de Manhattan donde se hospedó.

Los investigadores tuvieron un respiro cuando encontraron imágenes de cámaras de seguridad de un momento de descuido en el albergue en el que mostró brevemente su rostro.

Siguiendo los pasos del pistolero usando un video de vigilancia, dice la policía, parece que salió de la ciudad en autobús poco después del tiroteo afuera del hotel. Fue visto en video en una estación de autobuses de la zona alta unos 45 minutos después, dijo Kenny.

Con la búsqueda expandiéndose a través de las fronteras estatales, el FBI anunció el viernes por la noche que estaba ofreciendo una recompensa de $50,000 por información que conduzca a un arresto y condena, que se suma a una recompensa de hasta $10,000 que el NYPD ha ofrecido. La policía dice que cree que el sospechoso actuó solo.

La policía distribuyó las imágenes a los medios de comunicación y en las redes sociales, pero hasta ahora no han podido identificarlo mediante reconocimiento facial, posiblemente debido al ángulo de las imágenes o las limitaciones sobre cómo se le permite al Departamento de Policía de Nueva York utilizar esa tecnología, dijo Kenny.

Con información de The Associated Press.

PUBLICIDAD

Vea también: