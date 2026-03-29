JD Vance CPAC 2026: los 5 temas clave entre la ausencia de Trump, la inmigración y la división por la guerra en Medio Oriente La CPAC 2026 reunió a líderes conservadores en torno a cinco ejes: migración, ICE, guerra en Medio Oriente, reforma electoral y críticas a demócratas, en un evento marcado por la ausencia de Trump pero dominado por su influencia.

Video "Convertimos a El Salvador del más peligroso al más seguro": Nayib Bukele en el DMV

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) 2026 se celebró en un contexto político particularmente complejo para Estados Unidos, en medio de la guerra en el Medio Oriente y las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Por primera vez en casi una década, el presidente Trump no asistió al encuentro, marcando una ausencia notable en el foro más emblemático de la derecha del país. Sin embargo, su figura dominó el discurso, en reconocimiento y el apoyo del Partido Republicano para el mandatario.

PUBLICIDAD

A pesar de no estar presente físicamente, Trump fue el eje alrededor del cual giraron debates, elogios y tensiones.

Desde Grapevine, Texas, líderes conservadores defendieron su agenda, mientras otros mostraron cautela ante algunas de sus decisiones, particularmente en política exterior. Estos son los temas clave de la CPAC 2026.

1. Migración y el desempeño de ICE

Uno de los temas centrales en la CPAC 2026 fue la migración, donde se reiteró el respaldo a las políticas impulsadas por Trump. Los asistentes celebraron el endurecimiento de la seguridad fronteriza y las medidas destinadas a frenar el ingreso irregular de migrantes.

Asimismo, pese a las denuncias contra el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE), la élite de la derecha estadounidense defendió las operaciones de los agentes y funcionarios y aliados del presidente destacaron la importancia de fortalecer las operaciones de detención y deportación.

Incluso en la jornada del 26 de marzo, Gregory Bovino, excomandante de la Patrulla Fronteriza, hizo una reaparición rodeado de aplausos, a un par de meses de que fue removido de su cargo en medio de las críticas por la represión en los operativos migratorios y el tiroteo mortal en donde Alex Pretti, un enfermero de Minneapolis, fue asesinado.

Bovino fue calificado como “un héroe” o como “él hombre” que protegió a la frontera. En una breve participación, Bovino sostuvo que ahora está retirado: “No me importa si la gente me odia”, añadió.

Conservatives gathered for the Final Day of CPAC USA 2026 for an exciting lineup of heads of state, White House officials, and other prominent conservative lawmakers and influencers. Speakers addressed the packed Main Stage, calling for unity and fellowship... pic.twitter.com/pL9CD0UOsa — CPAC (@CPAC) March 29, 2026

2. Medio Oriente divide opiniones en la CPAC

En materia de política internacional, la guerra en Medio Oriente generó divisiones dentro del propio movimiento conservador estadounidense reunido en la CPAC. Aunque predominó el respaldo a la postura firme de Trump, algunas figuras advirtieron sobre los riesgos de una escalada militar prolongada.

PUBLICIDAD

Las preocupaciones giraron en torno al impacto económico y al posible desgaste político de una intervención más profunda.

Steve Bannon, exasesor de Donald Trump, emergió como una de las voces más influyentes en este debate. Destacó la necesidad de convencer a la opinión pública antes de avanzar hacia una mayor implicación militar.

“La decisión de seguir adelante es obviamente del comandante en jefe", sostuvo, pero sugirió que todavía hay que convencer al pueblo estadounidense.

Steve Bannon speaks at the Conservative Political Action Conference, CPAC, in Dallas, Friday, March 27, 2026. (AP Photo/Gabriela Passos) Imagen Gabriela Passos/AP

Figuras como el excongresista republicano, Matt Gaetz, marcaron distancia con la ofensiva estadounidense contra Irán, pues afirmó que el impacto económico será directo: "Una invasión terrestre de Irán empobrecerá a nuestro país y lo hará menos seguro", afirmó, destacando que los temas que deben ser realmente importante para Estados Unidos es la revisión del T-MEC.

Por su parte, el príncipe heredero iraní exiliado, Reza Pahlavi, declaró ante los asistentes que estaba preparado para liderar un nuevo gobierno iraní y que haría un llamamiento a los ciudadanos del país para que se levantaran cuando llegara el "momento adecuado".

3. Voto estadounidense: Ley SAVE America

Otro de los ejes relevantes fue la propuesta de una ley para proteger el voto de los estadounidenses, la llamada Ley SAVE America. Los republicanos insistieron en la necesidad de reforzar los mecanismos electorales para evitar fraudes y garantizar la integridad del proceso democrático.

Ted Cruz, senador por Texas, insistió en varios momentos: “Debemos permanecer unidos y aprobar la Save America Act”, destacando que se debe forzar el debate para aprobarla a pesar de la posible obstrucción demócrata.

Sen. Ted Cruz, R-Texas, speaks at the Conservative Political Action Conference (CPAC) in Dallas, Saturday, March 28, 2026. (AP Photo/Gabriela Passos) Imagen Gabriela Passos/AP



Otro republicano que también habló del tema fue el senador Rick Scott. También urgió a que la ley que busca endurecer el derecho al voto se apruebe de una vez en el Congreso, llamando a eliminar el filibuster de ser necesario para avanzar en la agenda del presidente Donald Trump.

PUBLICIDAD

4. El republicano ideal rumbo a 2028

En paralelo, la CPAC realizó una encuesta informal para medir la opinión de los conservadores, en donde las opciones estaban entre los brazos fuertes de Donald Trump: el vicepresidente JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Al preguntarles a quién preferían como candidato republicano a la presidencia en 2028, Vance quedó en primer lugar con un 53% de apoyo. El secretario Rubio, ocupó el segundo lugar con un 35%. Ningún otro posible candidato superó el 2% de apoyo.

JD Vance, Marco Rubio y Pete Hegseth se reúnen con el presidente Trump en el despacho oval. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Imagen Mark Schiefelbein/AP

El vicepresidente obtuvo un amplio respaldo como posible candidato presidencial para 2028, lo que lo posiciona como un actor central en el futuro del movimiento republicano.

5. Casos en Venezuela y Cuba en la CPAC 2026

Aunque no fue uno de los temas centrales, durante la jornada de la CPAC 2026 se habló sobre la captura de Nicolás Maduro y la intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela.

EL senador Ted Cruz afirmó que existe “una posibilidad real” de que en los próximos seis meses se produzca un nuevo gobierno en Venezuela, incluso en Cuba e Irán, dijo.

El cónclave del sector conservador estadounidense destacó la acción fuerte contra Maduro en Venezuela, con la presión continuada de Trump, tanto Venezuela como Cuba lo que podría generar, afirman, el posible cambio de régimen.