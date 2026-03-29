Haití

Haití se hunde en la violencia: ataque de pandilla deja muertos y casas incendiadas

La creciente violencia en Haití ha obligado a civiles a huir y ha profundizado la crisis humanitaria.

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Por:N+ Univision
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Estalló la violencia en la localidad haitiana de Petite-Rivière de l’Artibonite, en el centro del país, la madrugada del domingo, cuando una poderosa pandilla se enfrentó a un grupo de vigilantes.

La arremetida de la pandilla Gran Grif dejó cuerpos ensangrentados esparcidos por las calles del vecindario de Jean-Denis, muestran videos. Las pandillas incendiaron viviendas y dejaron a los civiles conmocionados.

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No está claro cuántas personas fueron asesinadas por la pandilla. La masacre es apenas el más reciente episodio de derramamiento de sangre en una nación que ha quedado tambaleante por la escalada de la guerra entre pandillas durante cinco años, tras el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moïse.

Hacia 2023, comenzaron a surgir grupos de vigilantes en la nación caribeña para contraatacar a las pandillas que le están quitando la vida a Haití. La ola de brutal justicia por mano propia ha vuelto el conflicto en Haití aún más complicado, al mismo tiempo que fuerzas internacionales han buscado pacificar el país.

Los grupos de vigilantes a menudo cierran vecindarios, apedrean y amputan las extremidades de presuntos pandilleros, los decapitan y les prenden fuego, a veces mientras aún están vivos.

Mientras tanto, la pandilla Gran Grif ha seguido sembrando el terror en la región haitiana de Artibonite, donde se encuentra Petite-Rivière de l’Artibonite. Gran Grif estuvo entre varias pandillas haitianas que el gobierno de Trump designó el año pasado como organización terrorista extranjera.

Según la ONU, es la pandilla más grande de la región y es responsable del 80% de las muertes de civiles allí. Ha masacrado y violado a civiles, incluido un menor, ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares y ha desmembrado a personas, señaló la organización.

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