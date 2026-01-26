Noticias Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso Rand Paul solicitó que los jefes de ICE, CBP y USCIS comparezcan ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso para rendir cuentas sobre política migratoria.

El presidente de l Comité de Seguridad Nacional del Senado, Rand Paul, pidió a los jefes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional a raíz de las redadas migratorias que han dejado al menos dos muertos en las últimas semanas.

"Como saben, el Departamento de Seguridad Nacional ha recibido una cantidad excepcional de fondos para proteger nuestras fronteras y hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. El Congreso tiene la obligación de supervisar el dinero de esos impuestos y garantizar que los fondos se utilicen para cumplir su misión, brindar el apoyo adecuado a nuestras fuerzas del orden y, sobre todo, proteger al pueblo estadounidense", escribió.

El senador Rand Paul instó a las dependencias a testificar en una audiencia pública antes del 28 de enero, ya que en los próximos días se tiene que aprobar la financiación del Departamento de Seguridad Nacional.

"Le escribo para solicitar su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de los Estados Unidos en una audiencia pública antes del 12 de febrero de 2026. Por favor, indique su disponibilidad para comparecer ante el Comité antes del cierre de operaciones del 28 de enero de 2026", declaró.

¿Habrá un cierre parcial del Gobierno?

Tras la muerte de Alex Pretti a manos de un agente federal en Minneapolis, algunos senadores demócratas han dicho que votarán en contra del financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, lo que provocaría un cierre parcial del gobierno.

Los demócratas argumentan que la legislación, que incluye dinero para una amplia gama de agencias gubernamentales, no incluye suficientes restricciones sobre ICE.

La legislación necesita 60 votos para ser aprobada en el Senado, donde los republicanos controlan 53 escaños. Se prevé que la discusión del presupuesto sea esta semana.