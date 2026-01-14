Nicolás Maduro

Regresa la red social X a Venezuela; funcionarios publican en la app, hasta Nicolás Maduro

La app regresa al país luego de que en agosto de 2024, Maduro ordenara bloquearla, ya que acusó sembraba odio en el país

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Maduro ordena bloquear la plataforma X de Venezuela

17 meses después de que fuera bloqueada la red social X, antes Twitter en Venezuela, el país sudamericano volvió a tener acceso a la plataforma este martes 13 de enero 2026.

Fue el 8 de agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro ordenó bloquear la app por 10 días, esto tras su controvertida reelección en julio de 2024.

PUBLICIDAD

Según AFP, usuarios de la operadora telefónica Digitel pudieron acceder a X. En otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso a la plataforma era aún parcial.

Desde Maduro hasta Delcy Rodríguez

Funcionarios del chavismo como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y hasta la cuenta de Nicolás Maduro, fueron reactivadas, por lo que todos publicaron mensajes en sus cuentas de X.

Más sobre Nicolás Maduro

"Todo sigue exactamente igual": venezolanos en EEUU divididos entre la celebración y la preocupación tras la caída de Maduro
6 mins

"Todo sigue exactamente igual": venezolanos en EEUU divididos entre la celebración y la preocupación tras la caída de Maduro

América Latina
Trump "inclinado" a excluir a ExxonMobil de sus planes en Venezuela tras escepticismo de la petrolera
3 mins

Trump "inclinado" a excluir a ExxonMobil de sus planes en Venezuela tras escepticismo de la petrolera

América Latina
Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos
4 mins

Venezuela: muere un policía detenido por "traición a la patria" mientras prosigue la lenta liberación de presos políticos

América Latina
Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas
5 mins

Venezuela: menos de 20 presos políticos han sido liberados mientras EEUU advierte a sus ciudadanos de milicias armadas

América Latina
Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales
3 mins

Trump firma una orden ejecutiva para proteger los ingresos del petróleo venezolano de embargos judiciales

América Latina
EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro
3 mins

EEUU y Venezuela dan pasos iniciales para restaurar lazos diplomáticos tras el derrocamiento de Maduro

América Latina
Petroleras le dicen a Trump que están dispuestas a volver a Venezuela pero con condiciones
3 mins

Petroleras le dicen a Trump que están dispuestas a volver a Venezuela pero con condiciones

América Latina
Precios en Venezuela no esperan a EEUU: “Es una locura, todo aumenta hasta en dólares”
6 mins

Precios en Venezuela no esperan a EEUU: “Es una locura, todo aumenta hasta en dólares”

América Latina
Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos
2 mins

Trump dice que canceló nuevos ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

América Latina
Anuncian liberación de "un número importante" de presos políticos en Venezuela
5 mins

Anuncian liberación de "un número importante" de presos políticos en Venezuela

América Latina

La cuenta de Maduro volvió a X, una foto junto a su foto con la leyenda: "Los queremos de vuelta"


Su anterior mensaje a este, fue en a gosto de 2024, cuando ordenó que la plataforma fuera sacada del país, tras acusar a Elon Musk, dueño de la app de incitar al odio y al fascismo por su reelección.

https://x.com/NicolasMaduro/status/1821711329536663936?s=20


Hizo lo mismo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie.


Diosdado Cabello, Ministro del Interior del país, escribió:

Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela... Nosotros Venceremos!!

Mira también:

Notas Relacionadas

¿Sabes cuándo debes de pagar tus impuestos en Los Ángeles? Aquí las fechas clave que no debes olvidar en 2026

¿Sabes cuándo debes de pagar tus impuestos en Los Ángeles? Aquí las fechas clave que no debes olvidar en 2026

Univision 34 Los Angeles
3 min

Notas Relacionadas

Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026

Futbol Estufa Liga MX: Altas, bajas y rumores rumbo al Clausura 2026

Liga MX
5 min
Relacionados:
Nicolás MaduroNoticiasCrisis en VenezuelaVenezuela

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX