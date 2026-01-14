Nicolás Maduro Regresa la red social X a Venezuela; funcionarios publican en la app, hasta Nicolás Maduro La app regresa al país luego de que en agosto de 2024, Maduro ordenara bloquearla, ya que acusó sembraba odio en el país



Video Maduro ordena bloquear la plataforma X de Venezuela

17 meses después de que fuera bloqueada la red social X, antes Twitter en Venezuela, el país sudamericano volvió a tener acceso a la plataforma este martes 13 de enero 2026.

Fue el 8 de agosto de 2024, cuando Nicolás Maduro ordenó bloquear la app por 10 días, esto tras su controvertida reelección en julio de 2024.

Según AFP, usuarios de la operadora telefónica Digitel pudieron acceder a X. En otras compañías como Movistar y la estatal Cantv el acceso a la plataforma era aún parcial.

Desde Maduro hasta Delcy Rodríguez

Funcionarios del chavismo como la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y hasta la cuenta de Nicolás Maduro, fueron reactivadas, por lo que todos publicaron mensajes en sus cuentas de X.

La cuenta de Maduro volvió a X, una foto junto a su foto con la leyenda: "Los queremos de vuelta"



Su anterior mensaje a este, fue en a gosto de 2024, cuando ordenó que la plataforma fuera sacada del país, tras acusar a Elon Musk, dueño de la app de incitar al odio y al fascismo por su reelección.



Hizo lo mismo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. 🇻🇪



¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026



Diosdado Cabello, Ministro del Interior del país, escribió:

Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) January 13, 2026