Crisis en Venezuela Trump y Delcy Rodríguez hablan por teléfono: Alianza entre EEUU y Venezuela será espectacular, dice el Presidente Después de la incursión de EEUU en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro, hoy, Trump reveló que habló con la presidenta encargada del país sudamericano.

Video Trump: "Bernie está acabado"

Después de la incursión de EEUU en Venezuela, el pasado 3 de enero 2026, que llevó a la captura de Nicolás Maduro, hoy, Trump reveló que habló con la presidenta encargada del país sudamericano.

Durante la firma de un proyecto de ley que revierte restricciones de consumo de leche entera en escuelas, Trump dijo que ya entabló una conversación telefónica con Delcy Rodríguez. A la cual calificó de una persona "estupenda".

Nos estamos llevando muy bien con Venezuela



Más tarde, el presidente publicó en su cuenta de Truth Social:

Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!

Llamada fue cortés

PUBLICIDAD

Después, la misma Delcy Rodríguez, dijo en un mensaje en su cuenta de Telegram que sostuvo una llamada "larga, productiva y cortés" con Donald Trump.

Señaló que abordaron una agenda de trabajo bilateral en beneficio de ambos pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre los dos gobiernos.

Liberación de presos seguirá

En tanto, por su parte, Delcy Rodríguez aseguró que el gobierno venezolano continuará liberando a presos políticos y extranjeros detenidos bajo el mandato del expresidente Nicolás Maduro.

Este proceso queremos informar que no ha culminado aún. Se mantiene abierto y es justamente lo que hemos venido coordinando con el sistema de justicia en Venezuela



Delcy Rodríguez confirmó 406 excarcelaciones, a lo que denomina la presidenta encargada como "una nueva fase de entendimiento nacional". Destacó que estas medidas, según, iniciaron por Nicolás Maduro en 2025.

El proceso continuará en los próximos días bajo estricto orden constitucional, excluyendo delitos graves y priorizando la reconciliación nacional en articulación directa con el Poder Judicial.

Excarcelaciones son a cuentagotas, denuncia ONG

Sin embargo, la ONG Foro Penal contabiliza alrededor de 180 excarcelaciones, al sumar dos grupos en diciembre y los liberados en el actual proceso, que transcurre a cuentagotas.