Bad Bunny ¿Bad Bunny usará vestido en el Super Bowl 2026? Esto se sabe sobre su atuendo en el medio tiempo Las especulaciones en torno a la actuación de ‘El Conejo Malo’ en el llamado ‘máximo evento deportivo’ continúan: ahora se duda de si dará o no un mensaje político a través de su ropa.



Entre más se acerca el momento de que Bad Bunny se presente en el medio tiempo del Super Bowl LX, este 8 de febrero, más dudas surgen sobre lo que hará en el escenario.

En conferencia de prensa, este jueves 5, el boricua aseguró que con su show “la gente se va a divertir y bailar”: “Va a ser una gran fiesta”.

¿Bad Bunny usará ‘outfits’ para expresarse políticamente?

Aunque, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, no ha brindado un adelanto de qué vestuario utilizará durante su medio tiempo del Super Bowl LX, han surgido algunas especulaciones.

A finales de enero, Radar Online reportó, en un artículo ahora eliminado, que presuntamente él tendría la intención de usar un vestido como tributo a los íconos queer puertorriqueños.

El medio aseguró que “un estilista que participó en las primeras etapas del proceso” creativo del espectáculo les indicó que el intérprete de ‘Debí tirar más fotos’ busca que sus ‘looks’ transmitan.

“Le encanta la controversia. Vive para traspasar los límites. Sin duda alguna, va a llevar un vestido. Un rayo político disfrazado de alta costura”, cita el portal a su fuente.

El sitio web indicó que otro informante “del equipo glamuroso” del cantautor les confirmó el presunto plan: “No está yendo sobre seguro. La NFL no tiene ni idea de lo que se avecina. Ninguna”.

Tras la polémica que dicha posibilidad causó, TMZ lo desmintió: “Fuentes de la producción nos han dicho que no llevará vestido durante el show”.

El 1 de febrero, después de que Bad Bunny se pronunciara contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en los Premios GRAMMY, han aumentado las sospechas de que haría lo mismo en su miniconcierto del evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Hablando ayer ante la prensa, él sí afirmó que desea llevar a su presentación “mi cultura”: “Lo único de lo que se tienen que preocupar es de bailar”.

Bad Bunny “nunca ha rehuido los mensajes políticos”

Realizando un análisis acerca de si Bad Bunny hará “una actuación política”, Maria Sherman, de AP, aseveró que “eso depende del ojo del espectador”.

No obstante, recalcó, “hay un precedente histórico en el Super Bowl”, pues en 2020 Jennifer López criticó las políticas de inmigración de Estados Unidos al colocar en su show a niños en jaulas. Kendrick Lamar hizo lo propio en 2025 al señalar la dinámica racial en el país por medio de metáforas.