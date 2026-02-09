Noticias ¿Qué es la Quinta Enmienda y qué significa acogerse a ella como lo hizo Ghislaine Maxwell en el Caso Epstein? Ghislaine Maxwell invocó la Quinta Enmienda para no declarar ante legisladores de EEUU sobre el caso Epstein, qué sigfnifica esto?

Video Ghislaine Maxwell se ampara en la Quinta Enmienda y calla ante el Congreso por el caso Epstein

Un grupo de legisladores de Estados Unidos intentaron entrevistar este lunes a Ghislaine Maxwell, exnovia de Jeffrey Epstein, pero esta invocó sus derechos a la Quinta Enmienda para no responder preguntas que podrían incriminarla.

Aunque dijo que estaba dispuesta a hablar si el presidente Donald Trump le concedía un indulto, además de que se encargaría de limpiar el nombre del mandatario.

¿Qué es la Quinta Enmienda?

La Quinta Enmienda de la Constitución establece una serie de derechos relacionados con los procedimientos legales, entre ellos que nadie “será obligado en ningún caso penal a testificar contra sí mismo”.

Esto significa que los acusados penales no tienen que dar testimonio condenatorio en sus propios casos. Pero también ha llegado a aplicarse en contextos no delictivos.

“Refleja muchos de nuestros valores fundamentales y las aspiraciones más nobles”, escribió la Corte Suprema en 1964.

Entre esos ideales está evitar que las personas sean torturadas para que confiesen o que sean forzadas en un “cruel trilema de autoacusación, perjurio o desacato” al tribunal.

Video Caso Epstein: Justicia libera 3 millones de documentos y miles de fotos y videos; no ocultarán a figuras públicas



Muchas décadas antes, el tribunal también cuestionó la fiabilidad de las confesiones realizadas bajo coacción.

Con el tiempo, se ha entendido que la Quinta Enmienda protege a los testigos, y no solo a los acusados, en tribunales penales y civiles, así como en otras instituciones gubernamentales.

La Corte Suprema incluso ha sostenido que los derechos de la Quinta Enmienda protegen los trabajos de los empleados públicos que fueron despedidos después de negarse a testificar en las investigaciones, a menos que obtuvieran inmunidad judicial.

La Quinta Enmienda también respalda la famosa advertencia Miranda —“Tiene derecho a guardar silencio”— sobre el derecho a permanecer callado y tener un abogado mientras se le interroga bajo custodia policial.

Quinta Enmienda, criticada por Trump pero utilizada por él

Aunque Donald Trump criticó la Quinta Enmienda durante su campaña de 2016 al afirmar que quienes la invocan suelen ser culpables.

“La mafia invoca la Quinta. Si eres inocente, ¿por qué invocas la Quinta Enmienda?”, declaró.

Sin embargo, en agosto de 2022, el mandatario se acogió a la Quinta Enmienda durante una declaración bajo juramento en la investigación civil por presunto fraude financiero en Nueva York, negándose a responder cientos de preguntas.

"Una vez pregunté: 'Si eres inocente, ¿por qué aceptas la Quinta Enmienda?'. Ahora sé la respuesta a esa pregunta (...) La Constitución de los EU existe precisamente para este propósito, y la utilizaré al máximo para defenderme de este ataque", dijo.

