Bad Bunny en medio tiempo del Super Bowl: novia que se casó de verdad comparte emotivo mensaje
Elly Bean, la chica que contrajo matrimonio durante el show del boricua, publicó unas palabras sobre lo que vivió. También le agradeció al cantante.
Elly Bean, la novia que se casó de verdad durante el espectáculo de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, compartió un emotivo mensaje.
Tras convertirse en la esposa de Tommy Wolter, la joven recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un video que muestra el momento en el que se dieron el ‘Sí, acepto’.
“Mi corazón está rebosante. Esta experiencia ha sido sencillamente increíble”, escribió para acompañar el clip.
“Gracias por enfatizar el amor, Benito, porque siempre es necesario”, anotó, dirigiéndose al popular artista puertorriqueño.
Finalmente, ella le dedicó unas palabras a su ahora marido: “Te amo, mi amor, Tommy”.
Antes de que se realizara el show, Bean ‘reposteó’ una historia en la que Wolter manifestó su emoción por lo que venía:
“Hoy es uno de los días más importantes de toda mi vida. Agradecido por mi familia, mis amigos y mi Elly. ¡Hagámoslo!”.
¿Quiénes son los novios que se casaron en el medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny?
De acuerdo con El Español, Tommy Wolter es originario de California y enfermero de profesión. Elly Bean, por su parte, es de origen latino y también es titulada en enfermería.
El dúo ha documentado en sus plataformas digitales su historia de amor, la cual comenzó formalmente en febrero de 2023.
En su primer aniversario, ella celebró con una misiva para él en redes sociales: “365 días amándote. Este último año ha estado lleno de felicidad, amor, risas y crecimiento”.
“Conocerte es realmente una bendición y un sueño hecho realidad. Gracias por amarme tal y como soy, incondicionalmente. La vida es mucho mejor contigo”, añadió.
Ellos se comprometieron el 20 de octubre de 2024, y lo anunciaron con una sesión de fotos en medio del bosque.
“Si pudiera decir que sí un millón de veces más, lo haría. Brindo por siempre y toda una vida con mi mejor amigo”, indicó Elly.
“Cada año contigo ha sido perfecto, ¡y no puedo esperar a ver lo que nos depara nuestro futuro!”, agregó. “¡Nos vamos a casar, bebé!”.
En un tuit de X, que fue retomado por Bean, Rohan Nadkarni, reportero de deportes de NBC News, explicó que Elly y Tommy “invitaron a Bad Bunny a su boda y él, a su vez, los invitó a casarse durante su actuación”.