Asesinato

El minuto a minuto del homicidio de dos jóvenes universitarios en Florida: armas blancas, un compañero de cuarto y el ChatGPT

Abugharbieh enfrenta cargos de asesinato de primer grado, traslado ilegal de un cadáver, manipulación de pruebas físicas, detención ilegal y agresión. Se espera que el día de hoy martes 28 de abril comparezca en una audiencia preliminar

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Hallan muerto a estudiante de USF en Tampa; su pareja sigue desaparecida y hay un detenido

El sábado 25 de abril, Hisham Abugharbieh fue acusado de asesinar a Limon y Bristy, alumnos de doctorado de la Universidad del Sur de Florida que tenían 27 años. Los asesinatos fueron perpetrados con un arma blanca y se trató de homicidios premeditados en primer grado.

El tribunal espera la comparecencia de esta persona en una audiencia preliminar hoy, martes 28 de abril. Aquí te proporcionamos la secuencia cronológica de los eventos, así como las autoridades revelaron más información acerca del caso.

PUBLICIDAD

El pasado jueves 16 de abril, tanto amigos de Limon como de Bristy trataron de comunicarse todo el día con los jóvenes universitarios sin tener alguna respuesta.

De acuerdo con los fiscales, a las 19:43 Bristy y Limon hablaron por pocos minutos, pero en repetidas ocasiones. 10 minutos después, fue visto Abugharbieh circulando en su carro por la zona.

A las 22:30, Abugharbieh hizo un pedido, el cual incluía bolsas de basura, toallitas desinfectantes Lysol y ambientador Febreze de CVS, el cual fue entregado media hora después. Uno de sus compañeros de piso vio a Hisham usar un carrito con ruedas transportando cajas de cartón de su cuarto a la basura.

Video Hallan muerto a estudiante de USF en Tampa; su pareja sigue desaparecida y hay un detenido

Más sobre Asesinato

Culpable de asesinato tras 33 años: un jurado de Nueva York responsabiliza a Brian Scott Lorenz por la muerte de Deborah Meindl
2 mins

Culpable de asesinato tras 33 años: un jurado de Nueva York responsabiliza a Brian Scott Lorenz por la muerte de Deborah Meindl

Estados Unidos
Ocho niños mueren en un episodio de violencia doméstica en Luisiana; sospechoso abatido por la policía
2 mins

Ocho niños mueren en un episodio de violencia doméstica en Luisiana; sospechoso abatido por la policía

Estados Unidos
Busca nueva novia, pero hace unos meses el reservista de la Marina presuntamente asesinó a su esposa y la ocultó en el congelador
3 mins

Busca nueva novia, pero hace unos meses el reservista de la Marina presuntamente asesinó a su esposa y la ocultó en el congelador

Estados Unidos
Cargos que le imputan a exesposo de Jill Biden: ¿De cuánto es la fianza que debe pagar William Stevenson?
2 mins

Cargos que le imputan a exesposo de Jill Biden: ¿De cuánto es la fianza que debe pagar William Stevenson?

Estados Unidos
Detienen a exesposo de Jill Biden, exprimera dama de EEUU, por presunto asesinato de su pareja
1 mins

Detienen a exesposo de Jill Biden, exprimera dama de EEUU, por presunto asesinato de su pareja

Estados Unidos
Obama afirma que tiroteo en Minneapolis debe ser una llamada de atención para EEUU
2 mins

Obama afirma que tiroteo en Minneapolis debe ser una llamada de atención para EEUU

Estados Unidos
Minnesota es blanco de “represión por parte del gobierno federal”, afirma fiscal general estatal
2 mins

Minnesota es blanco de “represión por parte del gobierno federal”, afirma fiscal general estatal

Estados Unidos
Manifestantes exigen que agentes de ICE abandonen Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti durante redada
2 mins

Manifestantes exigen que agentes de ICE abandonen Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti durante redada

Estados Unidos
“¡Soy médico!”: Vecinos intentaron ayudar a la mujer que recibió disparos por un agente de ICE
0:51

“¡Soy médico!”: Vecinos intentaron ayudar a la mujer que recibió disparos por un agente de ICE

Estados Unidos
“Lárguense”: el mensaje del alcalde de Minneapolis tras el asesinato de una mujer por parte de ICE
1:26

“Lárguense”: el mensaje del alcalde de Minneapolis tras el asesinato de una mujer por parte de ICE

Estados Unidos

Ya el viernes 17 de abril, en la madrugada de 1:00 a 4:30 am, según la declaración jurada, se le vio a Abugharbieh hacer dos viajes al puente Howard Frankland. En ese lapso de tiempo, el sospechoso le preguntó a la inteligencia artificial, ChatGPT, si se revisaban los autos en el parque estatal del río Hillsborough.

Las autoridades interrogaron a la madre de Abugharbieh el miércoles 22 de abril, la cual informó que la última vez que habló con su hijo fue el sábado 18 de abril y admitió que el joven no sabía controlar su ira, ya que ya había tenido episodios violentos con su familia.

Abugharbieh fue dos veces arrestado por cargos de agresión en el año 2023. En uno de esos sucesos, su hermano solicitó una orden judicial que impedía que se acercara.

Video Los Ángeles en crisis: California lidera denuncias por trata de personas

Ya el jueves 23 de abril, la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough elevó la desaparición de los jóvenes a "en peligro". A lo que el sospechoso le preguntó a ChatGPT el significado de eso.

PUBLICIDAD

Autoridades registraron el contenedor de basura después del testimonio de uno de sus compañeros de cuarto, el cual les dijo que lo habían visto que se dirigió al basurero con un carrito. La policía encontró la cartera de Limón, la funda de teléfono de Bristy, las gafas de Limón y su ropa con sangre.

Al interrogar a Abugharbieh, dio versiones contradictorias de cuándo fue la última vez que vio a los universitarios. En una de ellas dijo que había ido a pescar y en otra que Limón le había pedido que lo llevara con su novia a Clearwater. Los detectives, en el momento del interrogatorio, lograron ver que tenía cortes en ambas piernas y bíceps, al igual que un meñique vendado.

Video Fugitivo federal que intentó huir dos veces se presenta ante la corte

Los detectives registraron el puente Howard Frankland el viernes 24 de abril, gracias a los datos que venían en el teléfono, y encontraron una bolsa de basura negra igual que la que tenía abajo de su cama Abugharbieh. En el interior de la misma había restos humanos, que después identificaron que eran de Limón.

Esa misma mañana fue arrestado Abugharbieh en una casa en Lutz, Florida, luego de que las autoridades atendieran un incidente de violencia domestica que involucraba a un miembro de su familia.

Abugharbieh enfrenta cargos de asesinato de primer grado, traslado ilegal de un cadáver, no reportar una muerte con intención de ocultarla, manipulación de pruebas físicas, detención ilegal y agresión. Se espera que el día de hoy martes 28 de abril comparezca en una audiencia preliminar.

Video Estudiante de Florida usa ChatGPT para planear el asesinato de sus compañeros
Relacionados:
AsesinatoAsesinatosNoticiasFloridaUniversidad Internacional de Florida (FIU)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Los encantos del sinvergüenza
Gratis
Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
Tráiler: Socias por accidente
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX