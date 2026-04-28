Asesinato El minuto a minuto del homicidio de dos jóvenes universitarios en Florida: armas blancas, un compañero de cuarto y el ChatGPT Abugharbieh enfrenta cargos de asesinato de primer grado, traslado ilegal de un cadáver, manipulación de pruebas físicas, detención ilegal y agresión. Se espera que el día de hoy martes 28 de abril comparezca en una audiencia preliminar





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El sábado 25 de abril, Hisham Abugharbieh fue acusado de asesinar a Limon y Bristy, alumnos de doctorado de la Universidad del Sur de Florida que tenían 27 años. Los asesinatos fueron perpetrados con un arma blanca y se trató de homicidios premeditados en primer grado.

El tribunal espera la comparecencia de esta persona en una audiencia preliminar hoy, martes 28 de abril. Aquí te proporcionamos la secuencia cronológica de los eventos, así como las autoridades revelaron más información acerca del caso.

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El pasado jueves 16 de abril, tanto amigos de Limon como de Bristy trataron de comunicarse todo el día con los jóvenes universitarios sin tener alguna respuesta.

De acuerdo con los fiscales, a las 19:43 Bristy y Limon hablaron por pocos minutos, pero en repetidas ocasiones. 10 minutos después, fue visto Abugharbieh circulando en su carro por la zona.

A las 22:30, Abugharbieh hizo un pedido, el cual incluía bolsas de basura, toallitas desinfectantes Lysol y ambientador Febreze de CVS, el cual fue entregado media hora después. Uno de sus compañeros de piso vio a Hisham usar un carrito con ruedas transportando cajas de cartón de su cuarto a la basura.

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Ya el viernes 17 de abril, en la madrugada de 1:00 a 4:30 am, según la declaración jurada, se le vio a Abugharbieh hacer dos viajes al puente Howard Frankland. En ese lapso de tiempo, el sospechoso le preguntó a la inteligencia artificial, ChatGPT, si se revisaban los autos en el parque estatal del río Hillsborough.

Las autoridades interrogaron a la madre de Abugharbieh el miércoles 22 de abril, la cual informó que la última vez que habló con su hijo fue el sábado 18 de abril y admitió que el joven no sabía controlar su ira, ya que ya había tenido episodios violentos con su familia.

Abugharbieh fue dos veces arrestado por cargos de agresión en el año 2023. En uno de esos sucesos, su hermano solicitó una orden judicial que impedía que se acercara.

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Ya el jueves 23 de abril, la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough elevó la desaparición de los jóvenes a "en peligro". A lo que el sospechoso le preguntó a ChatGPT el significado de eso.

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Autoridades registraron el contenedor de basura después del testimonio de uno de sus compañeros de cuarto, el cual les dijo que lo habían visto que se dirigió al basurero con un carrito. La policía encontró la cartera de Limón, la funda de teléfono de Bristy, las gafas de Limón y su ropa con sangre.

Al interrogar a Abugharbieh, dio versiones contradictorias de cuándo fue la última vez que vio a los universitarios. En una de ellas dijo que había ido a pescar y en otra que Limón le había pedido que lo llevara con su novia a Clearwater. Los detectives, en el momento del interrogatorio, lograron ver que tenía cortes en ambas piernas y bíceps, al igual que un meñique vendado.

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Los detectives registraron el puente Howard Frankland el viernes 24 de abril, gracias a los datos que venían en el teléfono, y encontraron una bolsa de basura negra igual que la que tenía abajo de su cama Abugharbieh. En el interior de la misma había restos humanos, que después identificaron que eran de Limón.

Esa misma mañana fue arrestado Abugharbieh en una casa en Lutz, Florida, luego de que las autoridades atendieran un incidente de violencia domestica que involucraba a un miembro de su familia.

Abugharbieh enfrenta cargos de asesinato de primer grado, traslado ilegal de un cadáver, no reportar una muerte con intención de ocultarla, manipulación de pruebas físicas, detención ilegal y agresión. Se espera que el día de hoy martes 28 de abril comparezca en una audiencia preliminar.