Cartel de Juarez Vicente Carrillo Fuentes, hermano del "Señor de los Cielos", negocia acuerdo de culpabilidad con fiscalía de EEUU El hermano de "El Señor de los Cielos" enfrenta siete cargos federales relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y asesinato, derivados de su papel como líder del Cartel de Juárez

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Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cartel de Juárez, se encuentra en negociaciones con la fiscalía de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de culpabilidad, según se informó en una audiencia realizada este martes 28 de abril de 2026.

La Corte del Distrito Este de Nueva York concedió más tiempo a ambas partes para afinar los detalles del posible pacto, por lo que la próxima audiencia fue programada para el 28 de julio de 2026.

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"El Viceroy" enfrenta siete cargos federales, relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y asesinato, derivados de su presunto papel como líder del Cartel de Juárez, para el que traficó grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.

Si se concreta el acuerdo, el acusado acepta declararse culpable de algunos cargos. A cambio, la fiscalía puede reducir la condena o retirar otros cargos, y en casos de narcotráfico suele incluir cooperación con autoridades.

Hasta ahora, lo único confirmado es que existen negociaciones activas, pero el acuerdo no ha sido concretado ni aprobado por la corte. La solicitud de más tiempo por ambas partes indica que el caso sigue en fase de discusión.

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Continuó con el legado de "El Señor de los Cielos'

Vicente Carrillo Fuentes es hermano de Amado Carrillo Fuentes "El Señor de los Cielos", quien lideró el Cartel de Juárez hasta su muerte en 1997.

Tras ese hecho, "El Viceroy" asumió el control de la organización y mantuvo su operación durante años, en medio de disputas con otros grupos del crimen organizado. Bajo su mando, el cártel continuó siendo una de las principales estructuras dedicadas al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

El capo mexicano fue capturado en 2014 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por su presunta participación en el tráfico de cientos de toneladas de cocaína entre 1990 y 2014.