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Se declara culpable el principal acusado de planear un ataque en un concierto de Taylor Swift en Viena

El ciudadano asturiano de 21 años enfrenta cargos de terrorismo, pertenencia a una organización terrorista y podría ser condenado con una pena de hasta 20 años

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Por:N+ Univision
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Este martes 28 de abril, un hombre acusado de planear un ataque en uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena en 2024 se declaró culpable.

El ciudadano asturiano de 21 años, identificado como Beran A, enfrenta cargos de terrorismo, pertenencia a una organización terrorista y podría ser condenado con una pena de hasta 20 años.

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“Por supuesto, lo lamenta profundamente todo”: Abogada de Beran

La abogada Anna Mair, dijo que su cliente se declaró culpable de los cargos acerca del plan en contra del concierto de Taylor Swift. También comentó que Beran “lamenta profundamente todo” y que fue el peor error de su vida.

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Cabe destacar, que no es lo único que se le acusa, ya que junto con otra persona llamada Arda K. y un tercero, también planearon llevar a cabo ataques simultaneos en Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024 (el mes más sagrado del Islam)

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¿Cuál fue el plan del hombre?

Beran A. planeaba atacar con cuchillos y explosivos caseros a los más de 30 mil fans de la cantante que estaban en el estadio Ernst Happel. El joven esperaba matar a la “mayor cantidad de personas posibles”.

Debido a que Estados Unidos dio información de inteligencia, se optó por tomar la decisión de cancelar los conciertos.

De acuerdo con la Agencia de Noticias AP, se cree que Beran estableció contacto con el Estado Islámico antes del ataque y que habló sobre la compra de armas y la fabricación de bombas.

El 7 de agosto de 2024 las autoridades registraron su apartamento y encontraron materiales para la fabricación de bombas, justo un día antes de que se diera el evento de la artista.

Este juicio se lleva a cabo en Wiener Neustadt, Austria y se tiene previsto que el proceso continue el 12 de mayo del 2026.

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