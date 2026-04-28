ABC La FCC revisa licencias de ABC tras polémico chiste de Jimmy Kimmel El conflicto entre la Casa Blanca y la cadena se traslada al terreno regulatorio, con la FCC exigiendo explicaciones formales a Disney.

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La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ordenó este martes una revisión anticipada de las licencias de varias estaciones de ABC, luego de la controversia generada por un comentario del presentador Jimmy Kimmel, lo que marca una nueva escalada en la confrontación entre la Casa Blanca y la cadena propiedad de The Walt Disney Company.

La decisión del regulador ocurre después de que desde el entorno del presidente Donald Trump se pidiera el despido del conductor, tras un monólogo en el que hizo una broma sobre la primera dama Melania Trump en el contexto de la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

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La FCC dio a la compañía plazo hasta el 28 de mayo para responder a la orden, que incluye la revisión de ocho estaciones en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Houston. Este proceso podría derivar en sanciones o incluso en la revocación de licencias para operar en el espectro televisivo.

Disney confirmó haber recibido la notificación y defendió su historial de cumplimiento regulatorio, al tiempo que aseguró que responderá por las vías legales correspondientes.

El conflicto se intensificó tras las críticas del gobierno federal, que acusó a Kimmel de realizar comentarios inapropiados. En respuesta, el presentador sostuvo que su intervención fue satírica y negó que se tratara de una incitación a la violencia.

Organizaciones defensoras de la libertad de expresión y figuras de la industria del entretenimiento cuestionaron la medida de la FCC, al considerar que podría representar un intento de presionar a los medios. El episodio coloca a Disney en el centro de un nuevo choque entre autoridades, reguladores y la industria mediática en un entorno político cada vez más polarizado.