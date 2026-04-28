Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia comparte fotos de las armas que llevaba Cole Tomas Allen en el ataque en el hotel dirigido a Donald Trump

Tomas Cole Allen llevaba una escopeta, pistola y cuchillos para atacar en la Cena de Corresponsales

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Por:N+ Univision
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Video Desde mensajes de despedida hasta proteger su vida, así se vivió tiroteo en Cena de Corresponsales

El Departamento de Justicia compartió en su cuenta de X fotografías de las armas que llevaba Cole Tomas Allen, el hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la Cena de Corresponsales.

De acuerdo con documentos judiciales, Allen, de 31 años y originario de California, fue detenido tras irrumpir armado en un punto de control de seguridad la noche del 25 de abril.

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Las imágenes difundidas muestran una escopeta de acción por bombeo calibre 12 y una pistola semiautomática calibre .38, ambas de uso letal y capacidad de alto impacto a corta distancia, que según la investigación portaba al momento del ataque.

Los reportes oficiales detallan que la escopeta, de cañón largo y sistema de recarga manual, es un a rma comúnmente asociada a alto poder de dispersión, mientras que la pistola calibre .38 es un arma corta de uso defensivo y ofensivo con capacidad de múltiples disparos en segundos.

Ambas fueron identificadas como las mismas registradas en la base de datos federal tras su compra legal en California en 2023 y 2025.

Además de las armas de fuego, en las imágenes difundidas por el Departamento de Justicia también se observan cuchillos entre los objetos incautados a Cole Tomas Allen. Estos elementos forman parte del material asegurado por las autoridades y que ahora integra la evidencia gráfica del caso presentada en la investigación federal.

La investigación también reveló que las armas fueron adquiridas de forma completamente legal en el mercado estadounidense, quedando registradas bajo los números de serie que ahora forman parte clave del expediente del caso.

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