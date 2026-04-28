Independencia

EEUU lanzará pasaportes con la imagen de Trump por su 250 aniversario: así será el diseño especial

En una primera fase, solo estarán disponibles bajo solicitud directa en la oficina de pasaportes de Washington, D.C., mientras que quienes lo prefieran podrán tramitar la versión tradicional sin cambios

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Por:N+ Univision
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Estados Unidos prepara una edición limitada de pasaportes conmemorativos para celebrar los 250 años de su independencia, que incluirán la imagen del presidente Donald Trump, convirtiéndolo en el primer mandatario en funciones en aparecer en este documento oficial.

El proyecto, impulsado por el Departamento de Estado, fue evaluado durante meses antes de recibir luz verde el lunes por la noche y dado a conocer este martes 28 de abril de 2026.

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En una primera fase, estos pasaportes solo estarán disponibles bajo solicitud directa en la oficina de pasaportes de Washington, D.C., mientras que quienes lo prefieran podrán tramitar la versión tradicional sin cambios.

El diseño especial incorporará ilustraciones personalizadas y elementos visuales mejorados, aunque mantendrá los estándares de seguridad habituales que caracterizan a este documento.

Este es un adelanto de cómo será el pasaporte conmemorativo con la imagen del presidente Donald Trump.
Este es un adelanto de cómo será el pasaporte conmemorativo con la imagen del presidente Donald Trump.
Imagen Tomada de la cuenta oficial del Departamento de Estado (@StateDept), en X

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La edición conmemorativa modificará principalmente la portada, donde se invertirá el orden del texto para destacar "Estados Unidos de América" en la parte superior y "Pasaporte" en la inferior, ambos en letras doradas.

En el interior se añadirá una fotografía de Trump en una de las páginas; además de una bandera estadounidense en acabado dorado con el número 250 rodeado de estrellas en la contraportada.

Estos son los otros presidentes que han aparecido en los pasaportes

Antes de esta iniciativa, los únicos presidentes incluidos en los pasaportes estadounidenses eran figuras históricas como George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, quienes aparecen en una imagen panorámica del Monte Rushmore.

Además de estos líderes, el documento incluye representaciones de símbolos nacionales como la Estatua de la Libertad, la Campana de la Libertad y el Independence Hall, junto con paisajes naturales del país.

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También incorpora citas de figuras clave como Martin Luther King Jr. y de expresidentes como John F. Kennedy y Dwight D. Eisenhower, reforzando su carácter histórico y cultural.

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