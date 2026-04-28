Elon Musk Elon Musk vs Sam Altman: inicia el juicio que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial El proceso legal arrancó en California con la selección del jurado y gira en torno a las acusaciones del empresario sobre un supuesto cambio de rumbo en OpenAI, creadora de ChatGPT.

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Los magnates tecnológicos Elon Musk y Sam Altman están a punto de enfrentarse en un juicio de alto riesgo que gira en torno a la supuesta traición, el engaño y la ambición desenfrenada que empañaron la visión que alguna vez compartieron estos multimillonarios en disputa sobre el desarrollo de la inteligencia artificial.

El juicio, que comenzó el lunes con la selección del jurado, se centra en el nacimiento en 2015 de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, como una startup sin ánimo de lucro financiada principalmente por Musk, antes de convertirse en una empresa capitalista valorada actualmente en 852,000 millones de dólares.

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El resultado del juicio podría alterar el equilibrio de poder en la IA, una tecnología revolucionaria que cada vez se teme más como una posible causante de la pérdida de empleos y una amenaza existencial para la supervivencia de la humanidad.

Esos riesgos percibidos se encuentran entre las razones que Musk, la persona más rica del mundo, cita para presentar una demanda en agosto de 2024 que ahora será decidida por un jurado y la jueza de distrito estadounidense Yvonne Gonzalez Rogers en Oakland, California.

La demanda civil acusa a Altman, director ejecutivo de OpenAI, y a su mano derecha, Greg Brockman, de traicionar a Musk al desviarse de la misión fundacional de la empresa de San Francisco: ser una administradora altruista de una tecnología revolucionaria. La demanda alega que, a sus espaldas, se dedicaron a buscar beneficios económicos.

OpenAI ha desestimado las acusaciones de Musk como un caso infundado de resentimiento destinado a socavar su rápido crecimiento y a reforzar la propia xAI de Musk, que lanzó en 2023 como competidora.

El lunes, González Rogers interrogó a los posibles miembros del jurado sobre sus opiniones acerca de Musk, Altman y la inteligencia artificial. Algunos jurados manifestaron tener una opinión negativa de Musk, pero la mayoría afirmó que, aun así, serían capaces de tratarlo con imparcialidad y centrarse en los hechos del caso.

El juicio promete testimonios contradictorios de dos titanes de la tecnología

Musk, que invirtió unos 38 millones de dólares en OpenAI entre diciembre de 2015 y mayo de 2017, inicialmente reclamaba más de 100.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

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Sin embargo, es probable que la indemnización sea mucho menor tras una serie de fallos previos al juicio que perjudicaron a Musk. Desde entonces, Musk ha desistido de reclamar una indemnización y, en su lugar, busca una cantidad de dinero no especificada para financiar las iniciativas altruistas del brazo benéfico de OpenAI. El dinero provendría principalmente de las operaciones con fines de lucro de OpenAI y de Microsoft, que se convirtió en el mayor inversor de la compañía después de que Musk retirara su financiación.

La demanda de Musk también busca la destitución de Altman del consejo de administración de OpenAI. La decisión de Musk de dejar de financiar la empresa contribuyó a un fuerte distanciamiento entre los antiguos aliados. Musk afirma que actuó en respuesta a una conducta engañosa que el consejo de administración de OpenAI detectó cuando despidió a Altman como director ejecutivo en 2023, aunque este recuperó su puesto días después.

Pero el juicio también conlleva riesgos para Musk, quien el mes pasado fue declarado culpable por otro jurado de defraudar a los inversores durante su adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares en 2022. Cualquier detalle perjudicial sobre Musk y sus tácticas comerciales podría ser especialmente dañino ahora, ya que su empresa de fabricación de cohetes, SpaceX, planea salir a bolsa este verano en una oferta pública inicial que podría convertirlo en el primer trillonario del mundo.

Sea cual sea el desenlace, se espera que el juicio ofrezca un espectáculo apasionante, con testimonios contrastantes de dos de las figuras más influyentes y controvertidas del mundo de la tecnología: Musk, de 54 años, y Altman, de 41.

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“En parte, se trata de si el jurado cree en las personas que testificarán y si son creíbles”, dijo González Rogers durante una audiencia judicial a principios de este año, al explicar por qué creía que el caso merecía un juicio. El juez tomará la decisión final sobre el caso, y el jurado actuará como asesor.

Las pruebas han incluido atisbos de los primeros días de la carrera por la IA

Musk, cuya fortuna se estima en unos 780.000 millones de dólares, ha sido aclamado durante mucho tiempo como un visionario por su papel en la creación de PayPal, pionera en pagos digitales, el fabricante de automóviles eléctricos Tesla y el fabricante de cohetes SpaceX. Sin embargo, también ha provocado reacciones negativas con sus comentarios en redes sociales, sus promesas incumplidas sobre la tecnología de conducción autónoma de Tesla y su papel en la reducción de gastos el año pasado durante la administración del presidente Donald Trump.

Parte del comportamiento errático de Musk se ha relacionado con acusaciones de consumo de drogas alucinógenas, pero el juez González Rogers dictaminó que no se le puede interrogar durante el juicio sobre su presunto consumo de ketamina. Sin embargo, el juez permite que se le pregunte sobre su asistencia al festival Burning Man de 2017 en Nevada, una celebración desenfrenada conocida por el consumo generalizado de drogas. El juez también permite que se le pregunte sobre su relación con Shivon Zilis, exmiembro de la junta directiva de OpenAI y madre de varios de sus hijos.

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Altman, cuya fortuna asciende actualmente a unos 3.000 millones de dólares, no saltó a la fama hasta finales de 2022 con el lanzamiento de ChatGPT. El auge tecnológico provocado por este chatbot conversacional ha llevado a algunos a compararlo con una versión del siglo XXI del inventor de la bomba nuclear, J. Robert Oppenheimer.

Aunque Altman fue inicialmente aclamado como un pionero, ahora enfrenta críticas por la preocupación ante los posibles peligros de la IA. A principios de este mes, la revista New Yorker publicó un perfil que lo retrataba como un ejecutivo sin escrúpulos. Días después, un joven de 20 años, preocupado por el impacto de la IA en la humanidad, fue arrestado por intento de asesinato tras lanzar un cóctel molotov contra la casa de Altman en San Francisco.

Se espera que los testimonios contrapuestos de Altman y Musk arrojen luz sobre algunas de las ideas que impulsaron la carrera por la IA, así como sobre el deterioro de su amistad. Esta afinidad se forjó en 2015 cuando acordaron desarrollar la IA de una manera más responsable y segura que las empresas con fines de lucro controladas por los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, y el fundador de Facebook , Mark Zuckerberg, según las pruebas presentadas antes del juicio.

Los detalles de la amarga ruptura entre los dos hombres quedaron plasmados en un intercambio de correos electrónicos de febrero de 2023 que salió a la luz como parte de las pruebas previas al juicio.

Después de decirle a Musk "eres mi héroe", Altman le dice: "Estoy tremendamente agradecido por todo lo que has hecho para ayudar; no creo que OpenAI hubiera existido sin ti, y realmente duele (grosería) cuando atacas públicamente a OpenAI".

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La respuesta de Musk fue: “Los entiendo y, desde luego, no es mi intención ofender, por lo que les pido disculpas, pero el destino de la civilización está en juego”.