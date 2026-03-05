Clima

Un tornado de gran magnitud podría impactar en Oklahoma

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de tornado para el suroeste de Cleo Springs.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Tormentas intensas avanzan por EEUU y mantienen a 40 millones bajo alerta

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de un fenómeno descrito como un tornado de gran magnitud ("huge tornado") que presenta una rotación muy fuerte. La trayectoria del sistema se mantiene hacia el noreste a una velocidad aproximada de 30 mph, avanzando directamente hacia la población.

Información en desarrollo...

Relacionados:
ClimaTormenta

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Borrón y vida nueva
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Polen
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX