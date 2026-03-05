Un tornado de gran magnitud podría impactar en Oklahoma
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de tornado para el suroeste de Cleo Springs.
De acuerdo con el reporte oficial, se trata de un fenómeno descrito como un tornado de gran magnitud ("huge tornado") que presenta una rotación muy fuerte. La trayectoria del sistema se mantiene hacia el noreste a una velocidad aproximada de 30 mph, avanzando directamente hacia la población.
Información en desarrollo...