Noticias

Alex Saab es presentado en una corte de Miami y acusado de lavado de dinero

Las autoridades estadounidenses lo señalan por su posible participación en un esquema de blanqueo de capitales vinculado a operaciones financieras internacionales

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Alex Saab comparecerá en corte de Miami tras deportación

El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab fue acusado en una corte federal de Miami por presunto lavado de dinero, tras su deportación a Estados Unidos, en un caso que reaviva las investigaciones sobre una presunta red de blanqueo de capitales vinculada a operaciones financieras internacionales.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por su posible participación en un esquema relacionado con el programa de alimentos CLAP y por el presunto traslado de cientos de millones de dólares fuera de Venezuela. De acuerdo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se habrían transferido alrededor de 350 millones de dólares desde Venezuela hacia cuentas en el exterior bajo control de Saab y su socio Álvaro Pulido.

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Una pistola y una libreta: las pruebas que pueden hundir a Luigi Mangione en juicio por asesinato
3 mins

Una pistola y una libreta: las pruebas que pueden hundir a Luigi Mangione en juicio por asesinato

Estados Unidos
Trump pondrá fin a la demanda de 10,000 millones de dólares contra el IRS por la filtración de sus registros fiscales
2 mins

Trump pondrá fin a la demanda de 10,000 millones de dólares contra el IRS por la filtración de sus registros fiscales

Estados Unidos
Parlamentaria del Senado da revés a Trump; niegan parte de la financiación de su salón de baile en la Casa Blanca
4 mins

Parlamentaria del Senado da revés a Trump; niegan parte de la financiación de su salón de baile en la Casa Blanca

Estados Unidos
Clima en Estados Unidos hoy lunes 18 de mayo: tormentas severas y riesgo de tornados en el centro del país
2 mins

Clima en Estados Unidos hoy lunes 18 de mayo: tormentas severas y riesgo de tornados en el centro del país

Estados Unidos
Trump respalda “Rededicate 250”, el evento religioso por el aniversario de Estados Unidos
2 mins

Trump respalda “Rededicate 250”, el evento religioso por el aniversario de Estados Unidos

Estados Unidos
Ni ser europeo lo salvó de ICE: el español que pasó seis meses 'olvidado' en una cárcel migratoria de Trump
3 mins

Ni ser europeo lo salvó de ICE: el español que pasó seis meses 'olvidado' en una cárcel migratoria de Trump

Estados Unidos
“Uno de cada cuatro neoyorquinos vive en pobreza”: Zohran Mamdani, alcalde de NYC, en entrevista | Esta Semana, episodio 11
4 mins

“Uno de cada cuatro neoyorquinos vive en pobreza”: Zohran Mamdani, alcalde de NYC, en entrevista | Esta Semana, episodio 11

Estados Unidos
Estas son las ciudades que sentirán una ola de calor extremo en esta semana
2 mins

Estas son las ciudades que sentirán una ola de calor extremo en esta semana

Estados Unidos
La historia de Joe Ceballos, un alcalde mexicano que votó por Trump en 2024 ilegalmente: ahora podría a ser deportado
2 mins

La historia de Joe Ceballos, un alcalde mexicano que votó por Trump en 2024 ilegalmente: ahora podría a ser deportado

Estados Unidos
Huelga ferroviaria paraliza Long Island: miles de pasajeros enfrentan caos y retrasos en Nueva York
2 mins

Huelga ferroviaria paraliza Long Island: miles de pasajeros enfrentan caos y retrasos en Nueva York

Estados Unidos

Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrentaba cargos de conspiración para lavado de dinero. En diciembre de 2023 fue liberado en un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Delcy Rodríguez: deportación de Saab responde a “intereses de Venezuela”

Por su parte, la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez afirmó que la deportación de Alex Saab responde a intereses del pueblo venezolano y sostuvo que el empresario “cumplió funciones en el país”, sin detallar acusaciones.

Cualquier decisión que asuma el gobierno nacional, lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela… no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplio funciones en venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de norteamérica y Alex Saab, nosotros hicimos la medida administrativa de deportación justificados en los intereses nacionales”, afirmó Delcy Rodríguez.

El exfuncionario fue cercano al gobierno de Nicolás Maduro y a la administración de Hugo Chávez, y gestionó redes de importación vinculadas al programa alimentario CLAP; también ha sido señalado como presunto testaferro y operador financiero del esquema.

Video Alex Saab pasó de tener pasaporte diplomático a ser extraditado a EEUU
Relacionados:
NoticiasEstados UnidosMiamiAlex SaabLavado de DineroDetenidoDetenido

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX