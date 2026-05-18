Noticias Alex Saab es presentado en una corte de Miami y acusado de lavado de dinero Las autoridades estadounidenses lo señalan por su posible participación en un esquema de blanqueo de capitales vinculado a operaciones financieras internacionales



Video Alex Saab comparecerá en corte de Miami tras deportación

El exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab fue acusado en una corte federal de Miami por presunto lavado de dinero, tras su deportación a Estados Unidos, en un caso que reaviva las investigaciones sobre una presunta red de blanqueo de capitales vinculada a operaciones financieras internacionales.

Las autoridades estadounidenses lo señalan por su posible participación en un esquema relacionado con el programa de alimentos CLAP y por el presunto traslado de cientos de millones de dólares fuera de Venezuela. De acuerdo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se habrían transferido alrededor de 350 millones de dólares desde Venezuela hacia cuentas en el exterior bajo control de Saab y su socio Álvaro Pulido.

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Saab fue arrestado en Cabo Verde en 2020 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrentaba cargos de conspiración para lavado de dinero. En diciembre de 2023 fue liberado en un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Delcy Rodríguez: deportación de Saab responde a “intereses de Venezuela”

Por su parte, la presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez afirmó que la deportación de Alex Saab responde a intereses del pueblo venezolano y sostuvo que el empresario “cumplió funciones en el país”, sin detallar acusaciones.

“ Cualquier decisión que asuma el gobierno nacional, lo hará por un interés, que es el interés de Venezuela… no hay otra consideración. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplio funciones en venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de norteamérica y Alex Saab, nosotros hicimos la medida administrativa de deportación justificados en los intereses nacionales”, afirmó Delcy Rodríguez.

El exfuncionario fue cercano al gobierno de Nicolás Maduro y a la administración de Hugo Chávez, y gestionó redes de importación vinculadas al programa alimentario CLAP; también ha sido señalado como presunto testaferro y operador financiero del esquema.