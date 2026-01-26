Clima

Alerta por tormenta invernal mañana en EEUU: en estos lugares se prevén afectaciones por condiciones de clima adverso

En varias zonas de Estados Unidos continúan en alerta por las condiciones adversas del clima con tormenta de nieve

N+ Univision
Video Tormenta invernal: piden a neoyorquinos evitar viajes innecesarios

La fuerte tormenta invernal mantiene en alerta a varios lugares de Estados Unidos, te informamos en dónde se prevén afectaciones por las condiciones adversas del clima con acumulaciones de hielo, nieve y fuertes vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indicó que las advertencias permanecen vigentes hoy, lunes 26 de enero de 2026 en regiones del Medio Oeste, el noreste, el sureste del país y continuarán hasta el día de mañana.

Las condiciones adversas del clima complican la movilidad y puede haber riesgo de accidentes, de acuerdo con las alertas difundidas a través de NOAA, las cuales advierten sobre nevadas de moderadas a intensas, visibilidad reducida y carreteras resbaladizas, especialmente en puentes y pasos elevados.

¿En dónde hay advertencia por fuerte tormenta de nieve mañana?

  • En Nueva York, el NWS emitió la alerta por efecto lago, las zonas más afectadas será los condados de Lewis, Cayuga, Oswego y Jefferson, los lugares del norte de Nueva York y en el estado de Vermont, donde se esperan "acumulaciones adicionales de nieve entre 3 y 7 pulgadas para un total de tormenta de 7 a 16 pulgadas, localmente hasta 18 posible a lo largo de la columna sur de los Verdes".
  • En Michigan y Kentucky las carreteras serán peligrosas pese a que la nieve disminuye.
  • Considera que en Carolina del Norte la tormenta invernal sigue provocando caída de hielo, viento y podría haber cortes de energía, además, persisten condiciones peligrosas de conducción, con acumulación en líneas eléctricas y ramas de árboles.

No te olvides de seguir las recomendaciones de las autoridades como evitar viajes innecesarios y, en caso de ser imprescindible desplazarse, hacerlo con extrema precaución, llevar linterna, agua, alimentos y mantas dentro del vehículo, consultar el estado de carreteras llamando al 511 en cada estado, mantener mayor distancia entre vehículos.

