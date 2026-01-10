Daniel Stern Estrella de 'Mi Pobre Angelito' en problemas legales por un caso de presunta prostitución Daniel Stern, uno de los villanos de la saga 'Mi Pobre Angelito', fue citado por el gobierno de California por presuntamente haber solicitado servicios de prostitución. Esto se sabe.

Daniel Stern, famoso por interpretar a Marv en la saga de 'Mi Pobre Angelito', fue citado por la policía del condado de Ventura, California, tras un operativo realizado el 10 de diciembre en un hotel de Camarillo.

De acuerdo con documentos policiales, Stern habría intentado contratar servicios sexuales, lo que constituye un delito menor en ese estado, informó TMZ.

Las autoridades confirmaron que el actor no fue arrestado ni fichado, sino que recibió una citación en el lugar y fue liberado inmediatamente. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales, aunque de ser procesado podría enfrentar multas o hasta seis meses de cárcel, explica el medio.

El caso se encuentra en revisión y se espera que en los próximos días se determine si avanzará o será archivado.

Daniel Stern, de 68 años, no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.

Daniel Stern, villano de la saga 'Mi Pobre Angelito'. Imagen AP, 20th Century Fox

¿Quién es Daniel Stern?

Daniel Stern es un actor, director y artista plástico que ha dejado huella en cine y televisión gracias a su versatilidad y carisma.

Comenzó su carrera en el teatro neoyorquino y su debut en cine llegó en 1979 con la película 'Breaking Away', que le abrió las puertas a producciones como 'Stardust Memories', 'Diner' y 'Hannah and Her Sisters'.

En televisión, Stern se convirtió en una voz icónica al narrar la versión adulta de Kevin Arnold en la serie 'The Wonder Years' (1988-1993), además de prestar su voz en proyectos animados como 'Dilbert' y 'Hey Arnold!'.

Su papel más recordado llegó en los años 90 con la comedia familiar 'Home Alone' y su secuela, donde interpretó a Marv, uno de los ladrones que se enfrentan a Kevin McCallister. También brilló en 'City Slickers' y su secuela, consolidándose como figura del cine cómico.