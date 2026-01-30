Detención

Arrestan a expresentador de CNN: ¿De qué acusan a Don Lemon?

Este viernes se dio a conocer el arresto del expresentador de CNN Don Lemon. Aquí todos los detalles

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Insultos de Donald Trump contra LeBron James y Don Lemon son calificados como racistas

Este viernes 30 de enero de 2026 se dio a conocer la detención del expresentador de la cadena CNN Don Lemon y se revelaron algunos detalles sobre de qué lo acusan.

  • Don Lemon salió de la cadena de noticias CNN en 2023
  • Un par de momentos que marcaron su carrera fueron cuando se le vio beber aparente alcohol en televisión y cuando se hizo en vivo un piercing en una oreja.
PUBLICIDAD

Más sobre Detención

Hombre detenido por ataque a congresista de EEUU es un exconvicto partidario de Trump
1 mins

Hombre detenido por ataque a congresista de EEUU es un exconvicto partidario de Trump

Estados Unidos
El caso del irlandés arrestado por ICE "por parecer mexicano" y terminó deportado
4 mins

El caso del irlandés arrestado por ICE "por parecer mexicano" y terminó deportado

Estados Unidos
Esta abuela tiene 'green card' y ha vivido en EEUU 47 años. ICE busca deportarla por emitir un cheque sin fondos por $25 en 2015
3 mins

Esta abuela tiene 'green card' y ha vivido en EEUU 47 años. ICE busca deportarla por emitir un cheque sin fondos por $25 en 2015

Estados Unidos
Cómo arrestaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk
3 mins

Cómo arrestaron a Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk

Estados Unidos
Bad Bunny deja a EEUU fuera de su gira ‘Debí tirar más fotos’ por temor a redadas de ICE en los conciertos
2 mins

Bad Bunny deja a EEUU fuera de su gira ‘Debí tirar más fotos’ por temor a redadas de ICE en los conciertos

Estados Unidos
Más de 5,000 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en el área de Los Ángeles
2 mins

Más de 5,000 inmigrantes indocumentados han sido arrestados en el área de Los Ángeles

Estados Unidos
Estos son los cargos contra el rapero Lil Nas X tras caminar desnudo en Los Ángeles
2 mins

Estos son los cargos contra el rapero Lil Nas X tras caminar desnudo en Los Ángeles

Estados Unidos
Capturan a Austin Drummond, el sospechoso de asesinar a cuatro miembros de una familia en Tennessee y dejar abandonada a una bebé
3 mins

Capturan a Austin Drummond, el sospechoso de asesinar a cuatro miembros de una familia en Tennessee y dejar abandonada a una bebé

Estados Unidos
En un minuto: Trump y Musk exponen en redes la fractura de su alianza
1:12

En un minuto: Trump y Musk exponen en redes la fractura de su alianza

Estados Unidos
Niño se queda solo en EEUU tras deportación del papá: así lograron reunificarlos
1:52

Niño se queda solo en EEUU tras deportación del papá: así lograron reunificarlos

Estados Unidos

¿De qué acusan a Don Lemon?

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Don Lemon fue arrestado por agentes de federales en Los Ángeles, donde se encontraba cubriendo eventos en el marco de los Grammy 2026.

Don Lemon fue arrestado el jueves 29 de enero de 2026 por la noche, acusado de violar la ley federal durante una protesta en una iglesia en St. Paul, Minnesota, dijo su abogado, en un caso rechazado la semana pasada por un juez magistrado.

Video Tucker Carlson y Don Lemon salen sorpresivamente de Fox News y CNN sin despedirse de sus audiencias

"El Sr. Lemon dijo que simplemente estaba informando como periodista cuando entró en la Iglesia de las Ciudades el 18 de enero para observar una manifestación contra la represión migratoria en la zona", dijo su representación legal.

Su abogado Abbe Lowell destacó que Don Lemon “ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo, protegido constitucionalmente en Minneapolis, no fue diferente de lo que siempre ha hecho”.

La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas cuyo papel es arrojar luz sobre la verdad y responsabilizar a quienes están en el poder
Abbe Lowell, abogado de Don Lemon
Relacionados:
DetenciónCNNJusticiaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX