Detención Arrestan a expresentador de CNN: ¿De qué acusan a Don Lemon? Este viernes se dio a conocer el arresto del expresentador de CNN Don Lemon. Aquí todos los detalles

Este viernes 30 de enero de 2026 se dio a conocer la detención del expresentador de la cadena CNN Don Lemon y se revelaron algunos detalles sobre de qué lo acusan.

Don Lemon salió de la cadena de noticias CNN en 2023

Un par de momentos que marcaron su carrera fueron cuando se le vio beber aparente alcohol en televisión y cuando se hizo en vivo un piercing en una oreja.

¿De qué acusan a Don Lemon?

De acuerdo con la agencia de noticias AP, Don Lemon fue arrestado por agentes de federales en Los Ángeles, donde se encontraba cubriendo eventos en el marco de los Grammy 2026.

Don Lemon fue arrestado el jueves 29 de enero de 2026 por la noche, acusado de violar la ley federal durante una protesta en una iglesia en St. Paul, Minnesota, dijo su abogado, en un caso rechazado la semana pasada por un juez magistrado.

"El Sr. Lemon dijo que simplemente estaba informando como periodista cuando entró en la Iglesia de las Ciudades el 18 de enero para observar una manifestación contra la represión migratoria en la zona", dijo su representación legal.

Su abogado Abbe Lowell destacó que Don Lemon “ha sido periodista durante 30 años, y su trabajo, protegido constitucionalmente en Minneapolis, no fue diferente de lo que siempre ha hecho”.