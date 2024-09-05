Catherine O’Hara conoció a su esposo gracias a ‘Beetlejuice’: Tim Burton fue su cupido

Video No soportaban a Michael Keaton luego de 'Beetlejuice': cometió más de un error

A propósito del estreno de ‘Beetlejuice, Beetlejuice’, no paran de surgir varios secretos y curiosidades de la película original.

Pero pocos recuerdan que fue gracias a esta cinta (y a Tim Burton) que la actriz Catherine O’Hara, quien interpreta a Delia Deetz en la franquicia, conoció a su esposo y padre de sus hijos.

Catherine O’Hara salía con un famoso actor antes de 'Beetlejuice'

Hoy en día Catherine O’Hara es una reconocida actriz de Hollywood, y ha destacado por sus icónicos papeles, como Kate en las películas de ‘Mi pobre angelito’, Delia Deetz en ‘Beetlejuice’ y Moira Rose en ‘Schitt’s Creek’, papel que le hizo ganar un Emmy y un Globo de Oro.

Aunque tiene uno de los matrimonios más estables del medio artístico, la actriz tuvo una aventura con un famoso actor en su juventud.

Se trata de Eugene Levy, con quien la actriz compartió créditos en 2015 la serie ‘Schitt’s Creek’. Ellos se conocieron en el teatro Second City, y salieron un par de veces juntos.

Sin embargo, su relación no pasó a mayores, y al poco tiempo de que terminaron Eugene conoció a su esposa, la guionista Déborah Divine. Catherine O´Hara quedó soltera y en busca del verdadero amor, pero jamás imaginó que lo encontraría en su trabajo.

Tim Burton fue el cupido de Catherine O´Hara y su esposo en ‘Beetlejuice’



En 1988 Catherine O’Hara se unió al elenco de ‘Beetlejuice’ y además de que la cinta impulsó su carrera como actriz, también le cambió la vida.

Ahí conoció a Bo Welch, quien trabajaba como diseñador de producción en la película. A Catherine le pareció muy atractivo en cuanto lo vio y así fue como empezaron a pasar momentos juntos en el set de grabación.

Sin embargo, la actriz confesó que, a pesar de la evidente química que había entre ambos, Bo nunca la invitaba a salir. Catherine se quejó de ello con Tim Burton, el director de 'Beetlejuice', y él se puso manos a la obra.

"Tim me dijo: 'Déjame ver qué puedo hacer. Uno de los primeros días de rodaje en Vermont... Bo se me acercó y me dijo: 'Nuestro departamento va a un mercadillo. ¿Quieres venir?'".



Tim le sugirió a Bo que invitara a salir a la actriz y así lo hizo. Fue entonces cuando tuvieron una mágica cita en Vermont, donde estaban grabando las tomas exteriores de la icónica casa de ‘Beetlejuice’.

De ahí no hubo vuelta atrás: Catherine O'Hara y Bo Welch se casaron en 1992 y tuvieron dos hijos juntos, Matthew y Luke. Actualmente siguen juntos y son una de las parejas más estables del medio.