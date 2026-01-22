Noticias

Así se llevaron agentes de ICE a niño de 5 años: La historia del momento que vivió en Liam Conejo Ramos

El abogado de la familia, Marc Prokosch, confirmó que padre e hijo permanecían retenidos en una celda familiar en Texas y calificó el proceso como “simplemente crueldad”

Univision y AP
La historia de Liam Conejo Ramos, un menor de cinco años de edad, que fue supuestamente detenido por el Servicio de Control e Inmigración de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), ha generado revuelo internacional, y ahora ha salido a la luz cómo se lo llevaron, y el escalofriante momento que vivió el pequeño a manos de los agentes durante el arresto de su padre.

De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press (AP), Zena Stenvik, superintendente escolar del suburbio de Columbia Heights, en Minneapolis, Minnesota, relató cómo ocurrió el momento y afirmó que el niño fue utilizado como “carnada” por agentes de ICE para detener a su padre, que presuntamente habría solicitado asilo en Estados Unidos.

Según el relato, el menor que llegaba a casa después de la guardería en Minnesota fue llevado por agentes federales junto con su padre a un centro de detención en Texas, según informaron funcionarios escolares y el abogado de la familia, lo que lo convierte en el cuarto estudiante de su suburbio de Minneapolis en ser detenido por agentes de inmigración en las últimas semanas.

Usaron al menor como "carnada" en operativo de ICE

Los agentes federales se llevaron a Liam Conejo Ramos de un coche en marcha mientras se encontraba en la entrada de su vivienda el martes por la tarde, según detalló Stenvik durante una rueda de prensa. Posteriormente, los agentes le pidieron al menor que llamara a la puerta de su casa para verificar si había otras personas en el interior, lo que, de acuerdo con la funcionaria, equivale a “utilizar básicamente a un niño de cinco años como carnada”. Stenvik subrayó que la familia tiene un caso de asilo en trámite y que no existe una orden de deportación vigente.

En contraste, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, aseguró que el ICE “no se dirigió a un niño” y explicó que el operativo tenía como objetivo arrestar al padre del menor, Adrián Alexander Conejo Arias, de origen ecuatoriano. Según su versión, el hombre intentó huir a pie sin su hijo, por lo que un agente permaneció con el menor por razones de seguridad.

Comunidad escolar con temor ante ICE

El abogado de la familia, Marc Prokosch, confirmó que padre e hijo permanecían retenidos en una celda familiar en Texas y calificó el proceso como “simplemente crueldad”, al señalar que la familia cumplió con todos los requisitos de su solicitud de asilo.

Aunque autoridades federales aseguran haber detenido a miles de “delincuentes peligrosos”, organizaciones defensoras de migrantes cuestionan la veracidad de esas cifras. En Columbia Heights, la detención de cuatro estudiantes ha provocado temor y una notable caída en la asistencia escolar. La maestra de Liam lo describió como un niño “amable y cariñoso” y expresó su deseo de que regrese sano y salvo a su escuela.

Ice Arrestos Niños Operativos de ICE

