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Caso Friends: Sentenciarán a la ‘Reina de la Ketamina’ por la muerte del actor Matthew Perry

El fallecimiento del actor ocurrió en 2023, cuando fue encontrado sin vida en su casa en Los Ángeles; la autopsia reveló altos niveles de ketamina en su organismo y desató una investigación que destapó una red de tráfico de drogas en la que Jasveen Sangha, “reina de la ketamina”, se vio involucrada.

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Por:N+ Univision y AFP
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Video Ella es Jasveen Sangha, 'La Reina de la Ketamina', vinculada a la muerte de Matthew Perry

Jasveen Sangha, una mujer conocida como la “reina de la ketamina”, será sentenciada este miércoles 8 de abril de 2026 en un tribunal de California, Estados Unidos. Está acusada de haber suministrado la dosis que provocó la muerte del actor de Friends, Matthew Perry.

Sangha, de 42 años , podría enfrentar hasta 60 años de prisión tras declararse culpable de varios cargos, entre ellos la distribución de ketamina con resultado de muerte. Permanece bajo custodia federal desde agosto de 2024.

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Muerte del actor de Friends vincula a Jasveen Sangha

El fallecimiento de Perry a los 54 años, ocurrió en octubre de 2023, cuando fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles. La autopsia reveló altos niveles de ketamina en su organismo.

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La noticia impactó profundamente a los seguidores de Friends y desató una investigación que destapó una red de tráfico de drogas, en la que la “reina de la ketamina”, se vio involucrada.

Distribución, evidencia e investigación

Las autoridades descubrieron la participación de varias personas, incluidos médicos que se aprovechaban de la adicción del actor.

El doctor Salvador Plasencia fue condenado a 30 meses de prisión, mientras que Mark Chávez recibió arresto domiciliario y servicio comunitario; ambos perdieron su licencia médica. Plasencia compraba ketamina a Chávez y luego la vendía a Perry a precios muy altos.

Sangha operaba junto a Erik Fleming, vendiendo decenas de frascos a Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor de Friends. Este último administró varias dosis a Perry, incluidas tres el día de su muerte; tras enterarse del fallecimiento, Sangha intentó borrar evidencia.

Sobredosis fatal cobró la vida de Matthew Perry

Durante un allanamiento en su casa, las autoridades encontraron diversas drogas, herramientas de distribución y dispositivos de vigilancia. Además, Sangha admitió haber vendido ketamina en otro caso previo que terminó en una sobredosis fatal.

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Perry había usado ketamina como tratamiento para la depresión, pero según fiscales, desarrolló una adicción. A pesar de su éxito interpretando a Chandler Bing en Friends, el actor luchó durante años contra el abuso de sustancias, algo que relató en su libro.

JICM

Video Muerte del actor Matthew Perry: segundo médico es sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario
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