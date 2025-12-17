Matthew Perry

Médico que ayudó a vender ketamina a Matthew Perry se salva de ir a prisión

El médico que se declaró culpable de suministrar ketamina al actor de 'Friends', quien murió por sobredosis, recibió su condena.

Univision y AP picture
Video Actores de 'Friends' se despiden de Matthew Perry con un desgarrador mensaje: "Éramos más que compañeros"

El médico que se declaró culpable de un plan para suministrar ketamina al actor Matthew Perry antes de su muerte por sobredosis no irá a prisión.

El doctor Mark Chavez, de 55 años, fue sentenciado este martes 17 de diciembre a ocho meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad supervisada, reporta AP.

PUBLICIDAD

La jueza Sherilyn Peace Garnett dictó la sentencia que incluyó 3 años de libertad supervisada al Dr. Mark Chavez, de 55 años, en un tribunal federal de Los Ángeles.

Antes de que la jueza Sherilyn Peace Garnett dictara sentencia en un tribunal federal de Los Ángeles, Chávez se dirigió al juez y dijo que había perdido a un ser querido recientemente y que comprendía el dolor que la muerte de Perry había causado.

Más sobre Matthew Perry

Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry es sentenciado: estos años pasará en prisión
2 mins

Médico involucrado en la muerte de Matthew Perry es sentenciado: estos años pasará en prisión

Univision Famosos
‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató
2 mins

‘Reina de la ketamina’ se declarará culpable de dar a Matthew Perry la sustancia que lo mató

Univision Famosos
Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de suministrar dosis que lo llevó a la muerte
2 mins

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de suministrar dosis que lo llevó a la muerte

Univision Famosos
Mansión en la que murió Matthew Perry “rodeada por los fuegos” en incendios de Los Ángeles
2 mins

Mansión en la que murió Matthew Perry “rodeada por los fuegos” en incendios de Los Ángeles

Univision Famosos
Muere actriz de ‘Friends’ a un año del fallecimiento de Matthew Perry
3 mins

Muere actriz de ‘Friends’ a un año del fallecimiento de Matthew Perry

Univision Famosos
Mamá de Matthew Perry habla de la “premonición” que el actor tuvo antes de morir trágicamente
2 mins

Mamá de Matthew Perry habla de la “premonición” que el actor tuvo antes de morir trágicamente

Univision Famosos
Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de la muerte del actor de ‘Friends’
2 mins

Caso Matthew Perry: médico se declara culpable de la muerte del actor de ‘Friends’

Univision Famosos
Doctor involucrado en la muerte de Matthew Perry llega a acuerdo para aceptar su culpabilidad
3 mins

Doctor involucrado en la muerte de Matthew Perry llega a acuerdo para aceptar su culpabilidad

Univision Famosos
Las reveladoras últimas palabras de Matthew Perry antes de recibir dosis que lo llevó a la muerte
2 mins

Las reveladoras últimas palabras de Matthew Perry antes de recibir dosis que lo llevó a la muerte

Univision Famosos
Arrestan a los posibles involucrados en la muerte de Matthew Perry: los avances de la investigación
1 mins

Arrestan a los posibles involucrados en la muerte de Matthew Perry: los avances de la investigación

Univision Famosos

“Sólo quiero decir que mi corazón está con la familia Perry”, dijo.

Médico ayudó a suministrar ketamina a Matthew Perry

Chávez adquirió ketamina y se la dio al Dr. Salvador Plasencia , quien fue sentenciado a dos años y medio de prisión a principios de este mes por vender ketamina a Perry en los meses previos a su muerte.

Los abogados de Chávez enfatizaron la diferencia entre los dos médicos y dijeron que Chávez "aceptó la responsabilidad tempranamente" al cooperar con los investigadores y renunciar voluntariamente a su licencia médica antes de su audiencia de detención.

“Estos son pasos reales que alguien da hacia la rendición de cuentas”, dijo el abogado Matthew Binninger.
Calificó la sentencia como un “resultado justo y equitativo” para el caso.

Perry había estado tomando ketamina, un anestésico quirúrgico, legalmente como tratamiento para la depresión. Pero cuando su médico de cabecera no se la suministró en las dosis que necesitaba, recurrió a Plasencia.

Plasencia admitió haberse aprovechado de Perry, a sabiendas de que tenía problemas de adicción. Plasencia le envió un mensaje a Chávez diciéndole que Perry era un "imbécil" que podía ser explotado por dinero, según documentos judiciales.

PUBLICIDAD

Chávez admitió haber obtenido la ketamina de un distribuidor mayorista con falsos pretextos y se declaró culpable de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. No ha sido detenido.

Perry luchó contra la adicción durante años, desde su época en "Friends", cuando se convirtió en una de las mayores estrellas televisivas de su generación como Chandler Bing. Actuó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante 10 temporadas, de 1994 a 2004, en el megaéxito de la NBC.

Chávez es la segunda persona en ser sentenciada de los cinco acusados que se declararon culpables en relación con la muerte de Perry a los 54 años en 2023.

Perry fue encontrado muerto por su asistente el 28 de octubre. El médico forense dictaminó que la ketamina fue la principal causa de muerte.

Relacionados:
Matthew PerryFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX