La cadena de restaurantes Red Lobster se declara en bancarrota

La cadena de restaurantes de mariscos Red Lobster se declaró en bancarrota después de cerrar 48 de los cerca de 650 restaurantes que operaba a nivel nacional, a fin de poderse acoger a las protecciones que establecidas en el Capítulo 11 de la ley de EEUU y poner sus finanzas en orden

Aunque Red Lobster ha enfrentado aumentos de los costos de arrendamientos de sus locales así como de mano de obra, fue la decisión de hacer permanente su oferta anual de "camarones sin fin", o todo el camarón que una persona pudiese comer por solo $20, la que creo una situación insostenible.

Camarones de fin llevan a Red Lobster a la quiebra

La demanda creada por la permanencia de los "camarones sin fin" en el menú de Red Lobster abrumó a los restaurantes, lo que supuestamente contribuyó a pérdidas millonarias. Según explicó el exejecutivo de la cadena a CNN, los clientes se sentaban en las mesas durante largos períodos de tiempo, comiendo plato tras plato de camarones, causando largos tiempos de espera y creando multitudes de clientes en las puerta de los restaurantes.

La cadena de restaurantes de mariscos dijo en un expediente judicial el domingo por la noche que tiene más de 100,000 acreedores, y que estima tanto sus activos como sus deudas entre $1,000 y $10,000 millones.

La petición de quiebra está firmada por el director ejecutivo Jonathan Tibus, un especialista en reestructuración corporativa que asumió la jefatura de Red Lobster en marzo.

El liquidador de restaurantes TAGeX Brands anunció la semana pasada la subasta del equipamiento de varios locales de Red Lobster que cerraron recientemente. Los cierres de los restaurantes se extienden por más de 20 estados, lo que reduce la presencia de Red Lobster en ciudades como Denver, San Antonio, Indianápolis y Sacramento, California.

$19 millones en pérdidas en los primeros nueve meses de 2023

Mantener la estabilidad en la cadena con sede en Florida y ha sido problemático debido a los múltiples cambios de propiedad a lo largo de sus 56 años de historia. A principios de este año, el copropietario de Red Lobster, Thai Union Group, uno de los mayores proveedores de productos del mar del mundo, anunció su intención de salir de su inversión minoritaria en la cadena de restaurantes.

Thai Union invirtió por primera vez en Red Lobster en 2016 y aumentó su participación en 2020. En el momento del anuncio de enero sobre sus planes de desinversión, el director ejecutivo Thiraphong Chansiri dijo que la pandemia de COVID-19, las condiciones desfavorables que enfrenta la industria y el aumento de los costos operativos habían afectado duramente a la cadena de restaurantes.

Durante los primeros nueve meses de 2023, la empresa tailandesa reportó $19 millones en pérdidas de Red Lobster.

Red Lobster abrió su primer restaurante en Lakeland, Florida en 1968 expandiéndose rápidamente. Actualmente cuenta con más de 700 locales en todo el mundo.