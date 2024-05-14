"Los camarones sin fin" de Red Lobster parecen acabarse con el cierre de 48 restaurantes

Video 99 Cents Only anuncia cierre de sus tiendas: precios de liquidación han aumentado el número de compradores

La cadena de restaurantes Red Lobster cerró 48 de sus cerca de 650 restaurantes a nivel nacional, de acuerdo a una publicación en la red social Linkedin hecha por un ejecutivo de TAGeX Brands, una compañía dedicada a la liquidación de equipos de restaurantes. Los cierres de Red Lobster se suman a una creciente ola de clausuras de negocios a nivel nacional.

“TAGeX Brands tiene subastas ahora EN VIVO de los cierres de Red Lobster, la liquidación de restaurantes más grande de nuestra historia, con muebles, accesorios y equipos de cada ubicación”, dijo el fundador de la empresa, Neal Sherman.

Cuál es la causa de los cierres de los restaurantes de Red Lobster

Según informes, la mayoría de los restaurantes de Red Lobster afectados por los cierres se encuentran en California, Florida, Nueva York y Texas, Arizona, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Illinois, Louisiana y Virginia.

Los cierres, que no han sido confirmados oficialmente por la compañía, siguen a un reporte de Bloomberg de abril que señala que Red Lobster se está preparando para declararse en quiebra a fin de poder acogerse a las protecciones del Capítulo 11 de la ley de bancarrota de Estados Unidos y poner en orden sus finanzas.

Ese reporte indica también que Red Lobster recientemente sufrió una serie de pérdidas importantes, entre las que destacan más de $11 millones en el tercer trimestre de 2023.

A qué se deben las pérdidas millonarias de Red Lobster

Según un reporte de CNN, los problemas financieros de Red Lobster comenzaron en el verano de 2023, cuando la cadena decidió dejar permanentemente en su menú lo que había sido una popular oferta anual por tiempo limitado durante los últimos 20 años: los ‘camarones sin fin’, es decir todo el camarón que una persona pudiese comer por solo $20.

La decisión fue tomada por el accionista mayoritario de la cadena, la compañía tailandesa Thai Union, que ha sido uno de los principales proveedores de camarones de Red Lobster por más de dos décadas, a pesar de que una medida similar, con cangrejos en vez de camarones, también causó pérdidas millonarias en 2003.

Lo que fue considerado por Thai Union como una manera de vender su producto principal de camarones causó una cadena de problemas para Red Lobster.

Un exejecutivo de la cadena declaró a CNN que que los clientes se sentaban en las mesas durante largos períodos de tiempo, comiendo plato tras plato de camarones, causando largos tiempos de espera y creando multitudes de clientes en las puertas de los restaurantes.

Los dueños de Red Lobster quieren salir de la cadena

El director ejecutivo de Thai Union, Thiraphong Chansiri, dijo a principios de 2024 que estaba buscando formas para liquidar su inversión en Red Lobster.

"La combinación de la pandemia de covid-19, las continuas condiciones adversas a la industria, las altas tasas de interés y el aumento de los costos de materiales y mano de obra han impactado a Red Lobster, lo que ha resultado en contribuciones financieras negativas prolongadas para Thai Union y sus accionistas", explicó Chansiri en una declaración.

"Después de un análisis detallado, hemos determinado que los requisitos financieros actuales de Red Lobster ya no se alinean con nuestras prioridades de asignación de capital y, por lo tanto, buscamos una salida de nuestra inversión", continúa diciendo el comunicado.