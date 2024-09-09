Cadena de tiendas de descuento Big Lots se declara en bancarrota

Video ¿Cuáles son las diferencias entre las propuestas económicas de Kamala Harris y Donald Trump? Lo analizamos

La cadena de tiendas de descuento Big Lots, se declaró este lunes en bancarrota, dos meses después de haber advertido que tenía “dudas sustanciales” sobre su supervivencia.

“Las acciones que estamos tomando hoy nos permitirán avanzar con nuevos propietarios que creen en nuestro negocio y brindan estabilidad financiera, mientras optimizamos nuestra huella operativa, aceleramos la mejora en nuestro desempeño y cumplimos nuestra promesa de ser líderes en valor extremo”, dijo el director ejecutivo de Big Lots, Bruce Thorn, en un comunicado de prensa.

Sus locales y sitio web permanecerán abiertos para compras

La cadena con sede en Columbus, Ohio, dijo en la documentación presentada para acogerse al Capitulo 11, que la firma de capital privado Nexus Capital Management está adquiriendo prácticamente todas sus tiendas y operaciones comerciales y que durante el proceso, sus locales comerciales y sitio web permanecerán abiertos para compras.

Big Lots comenzó a experimentar problemas en sus ventas durante la pandemia de covid-19. También citó "factores macroeconómicos como la alta inflación y las tasas de interés" que asegura, "están fuera de su control".

La cadena explicó en su comunicado que durante el proceso de subasta supervisado por el tribunal, Nexus actuará como "postor al acecho", es decir que hará la oferta mínimamente aceptada, que otros postores interesados deben superar si quieren comprar la empresa, explicó Big Lots.

El acuerdo se cerrará en el cuarto trimestre de 2024 si se considera que Nexus es el postor ganador.

Caída en el gasto de bienes para el hogar

Big Lots opera alrededor de 1,400 tiendas en todo Estados Unidos y emplea a más de 30,000 trabajadores.

Big Lots advirtió que “necesitará cerrar algunos locales para garantizar que nuestro negocio funcione de manera eficiente y podamos continuar sirviendo a nuestros clientes” después de haber obtenido financiamiento por $707.5 millones para seguir funcionando y pagar a sus empleados y proveedores.

Según el comunicado de Big Lots, el cambio de comportamiento de los consumidores, que buscan valor, pero no siempre costos más bajos, ha afectado negativamente a los minoristas de descuento.

La cadena aseguró que además los consumidores están gastando menos en productos para el hogar, lo que representa una "parte importante de los ingresos de la empresa".

" Las tendencias económicas predominantes han sido particularmente desafiantes para Big Lots, ya que sus principales clientes redujeron su gasto discrecional en las categorías de productos para el hogar y de temporada que representan una parte significativa de los ingresos de la compañía", explica el comunicado.

Con la declaratoria de bancarrota Big Lots se convierte en el más reciente minorista de artículos para el hogar que sucumbe ante los problemas causados por una caída en el gasto en ese tipo de bienes. Conn's Inc. y LL Flooring Holdings Inc. también se declararon en quiebra en los últimos meses, y la última de ellas cerrará sus puertas después de más de 30 años en operaciones.

