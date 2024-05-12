Estas son las cadenas que planean cerrar miles de tiendas en todo Estados Unidos

Video 99 Cents Only anuncia cierre de sus tiendas: precios de liquidación han aumentado el número de compradores

Desde el inicio de 2024, las grandes cadenas minoristas de Estados Unidos han anunciado el cierre de casi 3,200 tiendas en todo el país, incluyendo nombres tan conocidos como CVS, Walgreens, Macy's, Rite Aid, Foot Locker y Walmart, entre otros.

Según un informe de la firma de investigación de la industria del comercio al por menor CoreSight Research, el total de cierres representa un aumento del 24% en relación a los cierres ocurridos en los primeros cuatro meses de 2023.

Por qué los minoristas están cerrando sus tiendas

Los cierres masivos de locales comerciales no constituyen un fenómeno nuevo en Estados Unidos. El cierre a gran escala de sucursales de tiendas de ventas al público comenzó a ocurrir en 2010 por efecto de los cambios en los patrones de compra de los consumidores estadounidenses impulsados por la masificación del comercio en línea.

En 2017, los cierres alcanzaron uno de sus puntos máximos con el cierre de cerca de 12,000 locales comerciales en lo que fue llamado dentro de la industria como el ‘apocalipsis minorista’, para luego volver a arreciar durante la pandemia de covid-19 al inicio de la actual década.

Según CoreSight, la causa de la reedición del ‘apocalipsis minorista’ en 2024 se debe a una combinación de dificultades y errores en la gestión de los negocios que han causado la quiebra de algunos minoristas y los cambios en los hábitos de los consumidores que cada vez más se inclinan a hacer sus compras desde la comodidad de sus hogares.

Uno de los ramos más afectados ha sido el de las tiendas de descuento. Las tiendas Dollar Tree y Family Dollar, ambas propiedad de Dollar Tree Inc., con sede en Chesapeake, Virginia, encabezan el grupo de minoristas que anunciaron cierres, con la clausura combinada de 970 sucursales, 600 de ellas en 2024.

De acuerdo a un reporte de CNN, Dollar Tree y Family Dollar se vieron afectados por “años de mala gestión y malas condiciones en las tiendas”. Family Dollar, en particular fue multada recientemente por más de $40 millones por una infestación de ratas en un almacén que los a cerrar temporalmente cientos de tiendas.

Otros minoristas, como la cadena de farmacias Rite Aid y la de tiendas de ropa Express, se han visto obligadas a anunciar cierres masivos de 165 y 105 tiendas respectivamente, a fin de poner sus finanzas en orden después de declararse en bancarrota.

Al momento de declararse en quiebra en octubre, Rite Aid enfrentaba más de 1,600 demandas por presuntamente ignorar señales de alerta y surtir ilegalmente recetas de medicamentos opioides adictivos.

Algunos minoristas están planeando abrir nuevas tiendas

De acuerdo a los datos de la Oficina de Análisis Económico del gobierno de Estados Unidos,el gasto del consumidor aumentó un 0.8% tanto en febrero como en marzo, lo que según los analistas económicos representa un crecimiento sólido, estimulando inversiones en el área de tiendas de ventas al por menor.

Según el informe de CoreSight. Dollar General, otro minorista de descuento, agregará más de 800 ubicaciones durante 2024, encabezando un grupo de cadenas que planean abrir nuevos locales, el cual incluye a 7-Eleven, que planea abrir más de 270 locales y Five Below con 227, entre otros.

Aun así las aperturas anunciadas en los primeros cuatro meses de 2024, que ascienden a un total de 3,560 tiendas, no solo son significativamente menores que los cierres anunciados en el mismo periodo, sino que también constituyen un 9.5% menos en comparación a las aperturas anunciadas entre enero y abril de 2023.