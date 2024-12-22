Party City pide acogerse a la quiebra y planea cerrar sus tiendas en todo EEUU

Party City, la cadena estadounidense especializada en la venta de artículos para fiestas y celebraciones, solicitó este sábado la protección por bancarrota por segunda vez en dos años, informó la agencia Reuters.

La empresa había anunciado poco antes a sus trabajadores que implementaría despidos masivos en su sede de Nueva Jersey. Según un reporte de CNN, su director ejecutivo, Barry Litwin, había dicho a los empleados corporativos en una reunión el viernes que la empresa había iniciado un proceso para poner fin a sus operaciones. Algunos empleados recibieron cartas informándoles que todas las tiendas cerrarán a finales de febrero, agregó ese reporte.

PUBLICIDAD

Party City, que ofrece una amplia gama de productos que van desde disfraces hasta decoraciones temáticas como globos, artículos de cumpleaños, celebraciones navideñas y otros eventos, presentó la solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 en la Corte de Bancarrotas de Estados Unidos para el distrito sur de Texas. En este tipo de proceso de quiebra, una empresa usualmente sigue operando mientras se reestructura.

La compañía, con casi 40 años en el mercado, planea cerrar sus operaciones minoristas y mayoristas y anunció que sus más de 700 tiendas en Estados Unidos seguirán abiertas mientras inicia la liquidación por cierre definitivo. También cuenta con operaciones de comercio electrónico a través de PartyCity.com y, por el momento, no está claro si también cerrará sus operaciones online, aunque ya está ofreciendo ofertas en la web con hasta el 50% de descuento.

En la documentación presentada, una subsidiaria de Party City, Party City Holdco, declaró tener activos y pasivos en un rango de entre $1,000 millones y $10,000 millones, y estimó contar con más de 10,000 acreedores, informó Reuters. Sus principales prestamistas le facilitarán el apoyo financiero necesario para mantener sus operaciones durante el proceso de cierre.

"La decisión se tomó tras los esfuerzos exhaustivos de la empresa para encontrar un camino a seguir que permitiera continuar con las operaciones en un entorno inmensamente desafiante impulsado por las presiones inflacionarias sobre los costos y el gasto del consumidor, entre otros factores", dijo la empresa en un comunicado.

PUBLICIDAD

Party City presentó su solicitud de protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 por primera vez en enero del año pasado, pero más adelante logró un plan para salir de ese proceso.

La compañía se vio muy afectada por la pandemia, debido al cierre de tiendas y el confinamiento, pero también por la escacez de inventario y de productos como el helio, que ha visto interrupciones en la cadena global de suministro, informó Reuters.

La noticia del cierre de Party City se suma al anuncio de que Big Lots cerrará casi 1,000 tiendas.

Mira también: