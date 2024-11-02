La cadena de restaurantes TGI Fridays se declara en bancarrota

Video Denny's anuncia cierre de 150 locales que son muy antiguos o están en zonas no rentables

La cadena de restaurantes TGI Fridays Inc. anunció que se está declarando en bancarrota tras acogerse al Capítulo 11 este sábado en la mañana.

La compañía dijo en un comunicado que las consecuencias de la pandemia de covid-19 fueron el "principal impulsor de nuestros desafíos financieros" y que utilizará el proceso del Capítulo 11 para "explorar alternativas estratégicas con el fin de garantizar la viabilidad a largo plazo de la marca".

PUBLICIDAD

"Los próximos pasos anunciados hoy (sábado) son acciones difíciles, pero necesarias para proteger los mejores intereses de nuestras partes interesadas, incluidos nuestros franquiciados nacionales e internacionales y nuestros valiosos miembros del equipo en todo el mundo", indicó en el comunicado escrito Rohit Manocha, presidente ejecutivo de TGI Fridays.

"Además de respaldar a los restaurantes franquiciados, TGI Fridays Inc. mantiene operaciones en todos sus restaurantes de propiedad corporativa en EEUU", agrega el comunicado.

La compañía, con sede en Dallas, dice que 39 de sus restaurantes nacionales operados por la empresa permanecerían abiertos.

TGI Fridays, cuya abreviatura significa "Gracias a Dios que es viernes", cerró 12 locales en Estados Unidos y 35 restaurantes en el extranjero en las últimas semanas.

En enero, la marca cerró 36 de sus restaurantes en todo Estados Unidos que tenían "bajo rendimiento", alegando que era parte de una estrategia de crecimiento a largo plazo para garantizar su viabilidad.

Las cadenas de restaurantes con servicio de mesa se han enfrentado a desafíos más amplios en los últimos años, ya que los comensales optan por recibir la comida a domicilio o visitar cadenas de comida rápida de lujo como Chipotle y Shake Shack.

Un juez de quiebras aprobó en septiembre un plan de reorganización para la cadena de mariscos Red Lobster después de años de pérdidas crecientes y disminución de clientes.

Fundada en 1965, la popularidad de TGI Fridays alcanzó su punto máximo en 2008 con 601 restaurantes en EEUU y un negocio de 2 mil millones de dólares, según Kevin Schimpf, director de investigación de la industria en Technomic, citado por la agencia AP. Sus ventas en el país, fueron de 728 millones de dólares en 2023, un 15% menos que el año anterior.

PUBLICIDAD

Ahora cuenta con 163 restaurantes en EEUU, en comparación con los 269 que tenía el año pasado. Cerró 36 en enero y docenas más la semana pasada.

TGI Fridays Inc. dijo que solo posee y opera 39 restaurantes, solo una fracción de los 461 restaurantes de la marca en todo el mundo. Una entidad separada, TGI Fridays Franchisor, posee la propiedad intelectual y ha franquiciado la marca a 56 propietarios independientes en 41 países.