Jeffrey Epstein

Comer cita a Bondi para que testifique ante comisión de supervisión de la cámara baja sobre expedientes Epstein

La petición hecha por el representante de Kentucky, exige que Bondi comparezca para prestar declaración el próximo 14 de abril.

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Video Citan a Pam Bondi para declarar sobre los archivos de Jeffrey Epstein y su gestión

El presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, el republicano, James Comer, citó a la fiscal general Pam Bondi para que testifique sobre la gestión del Departamento de Justicia en la investigación alrededor del caso Jeffrey Epstein.

La petición hecha por el representante de Kentucky, exige que Bondi comparezca para prestar declaración el próximo 14 de abril.

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"Como fiscal general, usted es directamente responsable de supervisar la recopilación, revisión y decisiones del Departamento en relación con la divulgación de los expedientes de conformidad con la Ley de Transparencia de los Expedientes de Epstein, por lo que la Comisión considera que usted posee información valiosa sobre estas actuaciones", escribió Comer.

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La Comisión votó el 4 de marzo a favor de aprobar una moción para citar a Bondi, con cinco republicanos votando junto a todos los demócratas para seguir adelante con el asunto.

Por otra parte, la fiscal general Pam Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche ofrecerán a los miembros del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes una sesión informativa privada el miércoles 18 de marzo.

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