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Donald Trump firma orden ejecutiva para reforzar las aduanas de EEUU y combatir el contrabando

La adminstración de Trump apuesta por herramientas tecnológicas para frenar el contrabando y garantizar que los productos importados sean declarados correctamente

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Por:N+ Univision
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El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para fortalecer la aplicación de las leyes aduaneras en Estados Unidos mediante nuevas medidas de control, mayores requisitos para importadores y el uso de herramientas que permitan detectar mercancías ilegales o declaradas de manera incorrecta.

La Casa Blanca argumentó que el sistema aduanero actual presenta deficiencias que han sido aprovechadas por actores que buscan evadir aranceles, ocultar información sobre las mercancías importadas o introducir productos ilícitos al país.

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Según el documento, la administración considera que una aplicación más estricta de las normas aduaneras es fundamental para proteger la seguridad nacional, garantizar la recaudación de ingresos federales y evitar prácticas que perjudican a empresas estadounidenses.

Nuevos requisitos para importadores

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La orden instruye al Departamento de Seguridad Nacional y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ( CBP) a revisar las reglas que rigen a los llamados "importadores registrados", es decir, las personas o empresas responsables de introducir mercancías al país.

Entre las medidas contempladas se encuentra exigir mayores garantías financieras, revelar información más detallada sobre la propiedad de las empresas y proporcionar datos adicionales sobre el volumen de mercancías que planean importar.

Además, las autoridades deberán actualizar los registros de importadores y clasificar a las empresas según su historial de cumplimiento de las leyes comerciales y aduaneras.

La administración también busca reforzar los mecanismos de verificación para compañías extranjeras, agentes aduanales y otros actores involucrados en la cadena de importación.

La orden ejecutiva contempla requisitos más estrictos para que los importadores certifiquen el origen de sus productos y demuestren que cumplen con las leyes estadounidenses relacionadas con trabajo forzoso, propiedad intelectual y seguridad de los productos.

Asimismo, se solicitará información más detallada sobre las cadenas de suministro y los procesos de fabricación de determinados bienes que ingresen al país.

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Trump también ordenó incrementar las auditorías, endurecer las sanciones contra quienes incumplan la normativa y agilizar la incautación y destrucción de mercancías consideradas ilegales o que violen las regulaciones federales.

La medida instruye además a las agencias federales a presentar propuestas legislativas para fortalecer aún más la aplicación de las leyes aduaneras y evaluar, dentro de un año, el impacto de las acciones implementadas.

La Casa Blanca sostiene que estas reformas buscan impedir la entrada de contrabando, proteger a los consumidores estadounidenses y reforzar la integridad del sistema comercial del país.

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